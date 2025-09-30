Ayuntamiento de Logroño desarrollará durante todo el mes de octubre una nueva campaña de limpieza intensiva en la ciudad

Inciden en la eliminación de manchas en las aceras y de pintadas o la limpieza de techos en soportales, mobiliario urbano y juegos infantiles

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado una nueva campaña de limpieza intensiva en toda la ciudad, que se desarrollará por las tardes durante todo el mes de octubre y que complementa el servicio ordinario de limpieza.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha informado este martes sobre esta campaña intensiva, "que nos permite incidir en cuestiones como la eliminación de manchas en las aceras, la limpieza de techos en soportales, eliminación de pintadas y restos de obras, así como en la limpieza de elementos de mobiliario urbano (bancos, farolas, zonas de juegos infantiles, etc...)".

Esta campaña intensiva se realiza a través de la UTE Logroño Limpio y no supone un sobrecoste, ya que forma parte del canon anual del contrato de limpieza.

El equipo para desarrollar la campaña consta de nueve trabajadores y de los siguientes elementos de maquinaria, adaptados en cada caso a las necesidades de la zona concreta.

Así, se contará con hidrolimpiadores de agua alta a presión, equipo hidroarenador de baja presión para limpieza de pintadas, baldeadoras y barredoras de aceras y mochilas pulverizadoras de productos detergentes y odorizantes "para ciertas zonas y rincones de la ciudad que tras estos Sanmateos, y en el centro sobre todo, sufre de un exceso de olores, pues eliminarlos".

Como ha recordado el concejal, esta campaña intensiva de limpieza se hace "año a año, desde hace ya varios, en toda la ciudad tras las fiestas de San Mateo, en actuaciones que posiblemente son difíciles de acometer en época en la que hay mucha actividad y que ahora se acomete con más tranquilidad y la ciudad un poco más relajada".

Ha detallado que Logroño se divide "en cuatro sectores -centro, sur, suroeste y este-, en cada una de estas zonas se realiza la limpieza durante una semana". Las actuaciones se hacen por las tardes "para evitar retraer efectivos de la jornada laboral convencional que se realiza desde seis de la mañana hasta las dos de la tarde".

De estes modo, ha incidido López, "la actividad de la limpieza de la empresa se mantiene de forma convencional y se realiza esta labor extraordinaria por las tardes". Son actuaciones de lunes a viernes, con las calles y fechas prefijadas en cada uno de los cuatro sectores, para, en todo momento, desde el Ayuntamiento, tener controlado lo que se realiza y que se realiza de forma acorde a lo que estaba previsto".

A ello, ha añadido la petición a la ciudadanía de "más implicación para mejorar" la limpieza y, especialmente, "el tema de los voluminosos, que es preocupante, se deposita una cantidad enorme de voluminosos sin avisar al Ayuntamiento y es una imagen que no es agradable con colchones o muebles que puedan estar en la calle hasta casi un día".

El concejal ha detallado que, dentro de cada zona, se prevé actuar con mayor intensidad en espacios que "en los que, por actividad de hostelería, se ha realizado un uso intensivo de esas zonas", como "todas las calles del Casco Antiguo".

Sobre todo, ha subrayado en estos casos, porque "los productos que la gente deposita en la calle, servilletas, palillos, etcétera, son productos grasos que quedan en la calzada y hay que eliminarlos con productos específicos".

Precisamente, cuestionado sobre la limpieza en las recientemente finalizadas fiestas de San Mateo, "día a día hay que reconocer la labor que realiza la UTE Logroño Limpio, porque mientras estamos todos disfrutando de la fiesta, esta gente trabaja para dejar la ciudad limpia".

Ha apuntado que "habrá momentos", como el caso de que, "por ejemplo, hoy mismo estaban terminando de desmontar la Casa de Andalucía, por lo que los equipos de limpieza no han podido entrar hasta esta mañana", pero ha destacado que "por regla general la limpieza en la ciudad desde el punto de vista del equipo de Gobierno ha sido correcta y óptima para estos días, sobre todo los fines de semana".

LA CAMPAÑA, POR ZONAS.

La campaña especial de limpieza se centrará en las siguientes zonas de la ciudad:

Zona 1: del 29 de septiembre al 5 de octubre. Zona comprendida entre Avda. Doce Ligero - Avda. de la Paz / Muro de Cervantes / Portales - Calle Norte / San Gregorio / San Francisco / Madre de Dios. Zona comprendida entre Avda. de la Paz/Muro de Cervantes - Muro del Carmen / Avda. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - Avda. Colón. Zona comprendida entre Avda. Vara de Rey / Muro del Carmen - Portales / Murrieta - Gran Vía. Zona comprendida entre República Argentina - Gran Vía / Avda. Solidaridad - Avda. Colón - Pérez Galdós / Pío XII. Zona comprendida entre Rey Pastor / Murrieta - Gran Vía - República Argentina - Pérez Galdós.

Zona 2: del 6 al 12 de octubre. Barrios de La Cava y Fardachón. Entorno del campo de futbol de Las Gaunas / Salustiano Olózaga - Avda de Madrid - Montesoria - Avda. de la Sierra - Sequoias. Zona comprendida entre Chile - Duques de Nájera - Vara de Rey / Avda. de Madrid - Salustiano Olózaga. Zona comprendida entre Avda. de Burgos / Murrieta - Duques de Nájera - Chile - Salustiano Olózaga - Calle Portillejo. Zona comprendida entre Murrieta - Navarrete el Mudo - Pérez Galdós - Vara de Rey - Duques de Nájera.

Zona 3: del 13 al 19 de octubre. Zona comprendida entre Avda. de Burgos - Portillejo / Calle La Cava - Serradero - Prado Viejo y Tejeras. Barrio de Yagüe. Barrio de El Arco. Barrio de Valdegastea. Zona comprendida entre Fuenmayor / Gonzalo de Berceo - Avda. de Burgos / Murrieta - Los Fueros - Francia. Barrio del Cubo y zona comprendida entre General Urrutia / Javier Martínez Laorden - Murrieta - Gonzalo de Berceo. Barrio de El Campillo. Barrio de El Cortijo.

Zona 4: del 20 al 26 de octubre. Zona comprendida entre Colón - Avda. de La Paz - Obispo Fidel García - Lobete - Eliseo Pinedo - Avda. Solidaridad - Barrio de Los Lirios. Zona comprendida entre Doce Ligero - Madre de Dios - Rodancha - Huertas - Paseo del Prior - Circunvalación - Avda. de la Paz. Barrio de Varea. Barrio de La Estrella. Zona comprendida entre Avda. de Madrid / Vara de Rey - Pío XII - Colón - Avda. Solidaridad - Eliseo Pinedo / Pedregales - Piquete - Gustavo Adolfo Becquer - Lope de Vega. Zona comprendida entre Gustavo Adolfo Becquer - Piquete - Pedregales - Lobete - Circunvalación - Lope de Vega.

El concejal ha finalizado señalando que "es imprescindible que esta labor que se realiza por parte del servicio de limpieza tanto en el día a día como en estas campañas específicas tenga el respaldo de la concienciación y el civismo de la ciudadanía". "Mantener limpia la ciudad es una responsabilidad y un logro de todos y todas", ha concluido.