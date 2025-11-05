El Ayuntamiento de Logroño destinará 30.000 euros a dos espectáculos dentro del programa cultural 'Tan cerca'

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño destinará un total de 30.000 euros a dos espectáculos que se incluyen dentro del programa cultural 'Tan cerca', como se ha aprobado este miércoles en la habitual sesión del Consistorio en Junta de Gobierno Local.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Ayuntamiento de Logroño participa junto con los Consistorios de Santander (a través de la Fundación Santander Creativa) y de Bilbao en el programa cultural 'Tan Cerca 2025'.

Una iniciativa cuyo objetivo es apoyar propuestas de profesionales, empresas u otro tipo de entidades del sector cultural o creativo para enriquecer la oferta cultural y generar lazos estables entre las tres ciudades.

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 90.000 euros, de los que cada ciudad aporta 30.000 euros para el apoyo a la realización de actividades artísticas únicas y singulares.

Tras la convocatoria realizada por las tres ciudades, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la contratación de los siguientes proyectos logroñeses:

'Orbitan 3', de Stereo Mijac, S.L., que contará con una cuantía de 15.000 euros (IVA incluido).

'Cinecercano', coordinado por Media Attack Group, S.L., que contará con una financiación de 15.000 euros (IVA incluido).

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN BODEGAS DE LOGROÑO.

El Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de Bodegas de Logroño suscribieron en abril de 2024 un convenio de colaboración para el desarrollo e impulso del enoturismo en la ciudad y para la realización y difusión conjunta de proyectos y actividades culturales.

La asociación está integrada en la Federación de Empresas de La Rioja y que aglutina a las siguientes bodegas de la capital: Arizcuren, Campo Viejo, Franco-Españolas, Marqués de Murrieta, Marqués de Vargas, Olarra, Ontañón y Viña Ijalba.

El acuerdo recoge el compromiso de impulsar actividades conjuntas en distintos ámbitos, como el enoturismo sostenible y de calidad en la ciudad, el desarrollo de la marca Logroño como destino enoturístico de referencia o la promoción de redes de cooperación con gestores del enoturismo, entre otras actividades.

Para continuar desarrollando estas iniciativas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adenda primera al citado convenio, por el que el Ayuntamiento aporta a la entidad 10.000 euros.

AYUDAS EN MATERIA DE CONSUMO

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), cuenta con un plan de ayudas para apoyar la realización de acciones formativas e informativas que llevan a cabo las diferentes asociaciones de consumidores y usuarios, que velan por los intereses y derechos de la ciudadanía en este ámbito.

Este programa de ayudas responde al compromiso del Consistorio con la ciudadanía, concretamente con las asociaciones de consumidores, reconocidas como el cauce de representación y participación para la defensa de los consumidores, informar, educar y apoyar en materia de consumo.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha concedido, de forma definitiva las ayudas correspondientes al año 2025 con una cuantía total de 6.500 euros:

ARCO Rioja, 2.500 euros.

Unión de Consumidores de La Rioja, 4.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a financiar los gastos de estas asociaciones derivados de la creación y puesta en marcha de campañas de información y orientación sobre los derechos de los consumidores (excluyéndose aquellos realizados a través de cualquier medio de comunicación); la realización de proyectos de consumo en la ciudad; la atención y el asesoramiento a consumidores y usuarios; o a programas de asesoramiento en materia de consumo y relacionados con las compras telemáticas, reclamaciones en materia de telefonía o relacionados con la pandemia.