El Ayuntamiento de Logroño invita a la ciudadanía a tener gestos medioambientales para celebrar el Día de la Tierra

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la concejalía de Medio Ambiente, invita hoy a la ciudadanía logroñesa a tener gestos medioambientales desde su casa para celebrar el Día de la Tierra.

El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha señalado que hoy miércoles, "el Día de la Tierra no lo podemos celebrar en el exterior como nos hubiera gustado plantando árboles, dadas las circunstancias de confinamiento actuales, pero sí podemos demostrarle a nuestro planeta lo que nos importa teniendo con él gestos para agradecerle que sea nuestra casa, que nos dé el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos"

Por eso, ha añadido, "le hemos organizado un regalo. 'Gestos para hacer en casa por la Tierra', pequeñas acciones que si las hacemos todas las personas y las hacemos habitualmente conseguiríamos mejorar sensiblemente el impacto que tenemos sobre nuestro medio ambiente".

Con 'Gestos para hacer de casa por la Tierra', ha indicado, "vamos a recordarle a La Tierra y al resto de personas lo importante que es, lo que nos gusta y que nos seguimos acordando de ella, aunque estemos encerrados en nuestras casas".

Estos gestos, ha explicado Zúñiga, "son pequeñas cosas que no nos cuestan esfuerzo, cosas como reciclar plásticos o vidrio para que no acaben contaminando nuestros suelos o nuestros mares y ríos, reciclar papel para que no tengan que talar los árboles que nos dan la vida. Cerrar el grifo mientras fregamos, nos cepillamos los dientes o nos enjabonamos, para preservar el agua que riega nuestros bosques y nuestros campos. Otro pequeño gesto puede ser apagar las luces que no necesitamos o bajar unos grados el termostato de nuestras casas, con eso no solo ahorramos en la factura, también reducimos el consumo de una energía que le sale muy cara a nuestro planeta".

El concejal de Medio Ambiente ha detallado otros gestos que la ciudadanía puede convertir en hábitos, como "caminar hacia el trabajo o ir en transporte público para no contaminar el aire que respiramos todos, incluidos los seres vivos con los que compartimos nuestro planeta. Podemos plantar en nuestras casas flores, arbustos o incluso árboles, que luego podemos trasplantar en el campo, crear vida en vez de destruirla, porque nuestro planeta se lo merece, porque también es nuestra casa y porque se lo debemos".

José Manuel Zúñiga ha animado a la ciudadanía a que plasmen esos gestos cotidianos que regalan a la Tierra en fotos y pequeños vídeos y que los suban a las redes sociales con el hashtag #EnCasaPorLaTierra "para ver si conseguimos entre todos, sin movernos de casa, hacer de este planeta un lugar mejor donde vivir". Para incentivar esta movilización de gestos para hacer en casa por la Tierra, la concejalía de Medio Ambiente ha realizado como ejemplo un vídeo para difundir por internet en el que explica cómo sembrar una semilla, con la intención de que esas semillas puedan ser trasplantadas como tributo a la Tierra.

En estos días de reclusión, ha apuntado, "es fácil olvidarnos de la emergencia climática y de lo importante que es luchar contra la contaminación y el cambio climático. Pensad que muchos de esos lugares que tanto nos gustan podrían desaparecer si no cuidamos nuestro comportamiento. La Tierra es nuestra casa, ha sido la casa de muchas personas y seres vivos a lo largo de la historia, es nuestra responsabilidad que nuestras hijas e hijos puedan seguir teniendo un hogar y tengan también esos lugares favoritos para poder disfrutar".