El Ayuntamiento de Logroño rechaza crear una comisión de investigación sobre cambios del contrato de revisión del PGM

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, ha rechazado una moción del Partido Riojano en la que se reclamaba la creación de una comisión de investigación sobre la modificación del contrato para la revisión de Plan General Municipal (PGM).

Una propuesta que ha contado con el voto favorable de todos los grupos, pero que ha decaído con el 'no' de la mayoría absoluta del Partido Popular.

Como ha argumentado en la defensa de la moción el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas, se ha tratado de un proceso "que ha llevado a un giro de 180 grados en decisiones sobre una persona incumplidora o que había sido multada" por el Consistorio -en referencia al adjudicatario de contrato, José María Ezquiaga-.

"Y se han cambiado los criterios del PGM que es algo que define el modelo futuro de la ciudad, que ha contado solo con el apoyo del PP, cuando es un tema en el que debe haber consenso", ha dicho Antoñanzas, quien ha reclamado la comisión "para despejar todas las dudas y cuestiones opacas que hay en este proceso".

"No opten por esconderse tras mayoría absoluta para no dar explicaciones", ha insistido en pedir el edil regionalista, quien ha protagonizado una de las anécdotas del día al referirse en un momento no a comisión de investigación, sino a moción de censura. "Hay muchas cuestiones que aclarar, háganlo para tranquilidad de todos", ha concluido.

Por parte de UP-IU, su edil Amaia Castro ha defendido que "hay muchas razones para justificar una comisión de investigación", aludiendo a la modificación de criterios del PGM "fundamentalmente por decisión del alcalde", por lo que ha pedido al PP que "si no tienen nada que esconder, voten a favor de la comisión; si tienen algo que esconder, voten en contra".

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha defendido que "cualquier irregularidad debe ser investigada y si hay responsabilidades, depurarlas".

Y por parte del PSOE, la edil Eva Loza ha criticado también "la modificación de los criterios del PGM, con un contrato que se aprobó en tiempo récord para lo que suelen costar los trámites administrativos en este Ayuntamiento", defendiendo que "se debe esclarecer la verdad", por lo que ha avanzado medidas "como pedir la comparecencia de los directores generales en comisiones informativas".

En respuesta desde el equipo de Gobierno, la portavoz Celia Sanz ha señalado que "Logroño hace más de 30 años que no tiene PGM, necesita esta herramienta de planeamiento para determinar el modelo de ciudad y eso es lo que se ha planteado este Gobierno", recordando que "este contrato que ya existía cuando la hoy oposición gobernaba, y fuimos de la mano con ustedes en todo momento, con unos criterios que se aprobaron por unanimidad para dar un PGM a la ciudad".

"Cuando llegamos -ha proseguido-, esos objetivos han quedado obsoletos técnicamente en temas como los ODS, por lo que se decidió actualizar esos aspectos con lógica y pensando que contaban con la lealtad del resto. Hemos renovado un contrato con una modificación no sustancial, manteniendo el precio, no cambian objetivos iniciales del contrato, se va a dar continuidad, porque una nueva licitación se hubiera retrasado en torno a un año. Pero ustedes ven fantasmas".

MOCIÓN FINANCIACIÓN.

Por otro lado, se ha aprobado una moción del PP -con su único 'sí', la abstención de VOX y el 'no' del resto- "en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las comunidades y ciudades autónomas", que, en palabras del concejal de Hacienda Francisco Iglesias, se justifica en "el cambio de financiación para Cataluña, que le daría soberanía en financiación nunca antes vista y que sería perjudicial para el resto de las regiones".

Ha defendido que esta situación "tiene mucho que ver con los ayuntamientos" y ha afirmado, en este sentido, que "cada vez tenemos más dificultades para financiar", ante lo que ha señalado que "se va a ver en 2025, con una reducción drástica en las cantidades del presupuesto para adaptarse a esa dificultad de financiación".

Así, Iglesias ha apuntado que "ante cualquier diferenciación en el marco del reparto de la riqueza, los que más van a perder van a ser los ayuntamientos, que no deben quedar al margen de cualquier negociación", señalando que "cualquier cambio debe venir de espacios de diálogo donde todos estamos representados", como el Consejo General de Política Fiscal y Financiera.

Desde los grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha planteado una enmienda a la moción (que no se ha aprobado), recordando aspectos como la necesidad de compensación por el 'efecto frontera' o un convenio de capitalidad "que ha conocido tiempos mejores", ante lo que ha considerado "importante seguir exigiendo" financiación, pese a que ha afeado al PP que "solo les interesa hacer ruido político y cumplir las instrucciones que les mandan desde Madrid".

Desde Unidas Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro ha criticado que los 'populares' están "desconectados de la realidad de Logroño" y, al tiempo que les ha tachado de "copia mala de VOX", ha considerado que "la moción no habla de financiación, es un tema interno del PP, de demostrar quién manda, si Feijóo o Ayuso".

La portavoz de Vox, María Jiménez, -que también ha planteado una enmienda a la moción que no ha tenido el visto bueno del PP- ha asegurado que la cuestión del 'cupo' catalán "es el precio pagado por la investidura de Illa, que quiebra los principios de igualdad, solidaridad entre regiones y garantía de prestación de servicios", con unas consecuencias "que sufrirán el resto de regiones".

Para el portavoz del PSOE, Luis Alonso, "la moción no es de financiación local, es de financiación nacional y regional, y tiene un claro fin ideológico, como todas sus mociones de 'corta y pega' están cargadas de hipérboles y profecías que nunca se acaban de cumplir, banalizando además ciertas afirmaciones".

Ha defendido, por contra, que "la política en este país se está haciendo bien y, gracias a la buena marcha de la economía por el 'malvado' Pedro Sánchez, La Rioja va a recibir más dinero, de modo que hablen con sus compañeros del Gobierno regional y que se pongan a trabajar ya por mejorar la financiación autonómica".

El portavoz del PP, Miguel Sainz, ha lamentado que la oposición "ha obviado el problema, que está en Moncloa y en el 'cupo' catalán", mientras que ha negado "fines ideológicos ni melodramas" en la propuesta, "solo es que vamos a perder dinero, porque la comunidad lo va a perder y si es así, el ayuntamiento va a perder también", en una cantidad que ha calculado "que podría ser en torno a 4,5 millones".

Y, para cerrar el debate, ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha hecho referencia a una petición el pasado 7 de octubre por parte del FEMP al ministro de Política Territorial para abordar este tema y que "derivó a creación de grupos de trabajo, aunque el ministro reconocía la difícil situación a la que se enfrentan las entidades locales".

Por eso, ha considerado que "a este ayuntamiento no le puede resultar ajeno este tema, porque estamos asistiendo a debate de naturaleza financiera a espaldas de todos, con repercusiones claramente perjudiciales, necesitamos ser parte activa en este debate en el que unos pocos están decidiendo sobre lo de todos".

"Tenemos el mejor escenario financiero para el Ayuntamiento desde el Gobierno de La Rioja: convenio de servicios sociales, se ha subido el de capitalidad, hay partidas para suelo industrial, administración electrónica, Teatro Bretón. Pero tenemos también riesgos: no hay PGE, o tenemos ley de residuos que practica 'el yo invito y tú pagas'. Necesitamos solidaridad, realismo y transparencia, un marco estable y objetivo en igualdad con todos los territorios", ha concluido.