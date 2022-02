Ayuntamiento de Logroño rechaza crear una comisión técnico-política municipal para controlar la ejecución de Fondos UE

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este jueves en el pleno ordinario de febrero, ha rechazado una moción planteada por el Grupo Municipal del PP para crear una comisión técnico-política municipal destinada a controlar la ejecución de los Fondos Next Generation de la UE que lleguen al Consistorio de la ciudad. La propuesta ha contado con el 'no' de los grupos de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y el 'sí' de PP, Ciudadanos y de los dos concejales no adscritos.

Una moción que, como ha dicho el concejal de la formación Josu Ahedo, "viene a responder a una preocupación por estos fondos, que se anuncian pero para los que no se ve concreción", ante lo que ha planteado sus dudas sobre "cómo se van a gestionar los fondos", algo que ha calificado como "gestión lenta, como la de Pedro Sánchez", además de reseñar que se están desarrollando con "falta de transparencia y oscurantismo".

A ello ha sumado el portavoz 'popular' Conrado Escobar que "la tramitación de estos fondos está siendo un disparatado ejercicio de arbitrariedad", y, aunque ha recibido "con satisfacción" que hayan llegado proyectos a la ciudad, ha mostrado sus dudas sobre la gestión municipal, "por lo que insistimos en la necesidad de control, para ver mejor las necesidades de la ciudad y aprovechar mejor los fondos".

En contra, se han manifestado el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, que ha señalado su posición "totalmente contraria"; la portavoz de UP, Amaya Castro, quien ha lamentado "el boicot" del PP a los Fondos sobre todo en Europa, al tiempo que ha criticado "les dan una orden desde Madrid y ustedes la cumplen". Se ha mostrado, por el contrario, "satisfecha" ante la llegada de un dinero que ve como "una oportunidad".

Por parte del PSOE, Eva Loza, ha argumentado que "después de dos años de pandemia, nos traen una moción con la que solo pretenden algo que se les da estupendamente, que es intentar entorpecer, sobre todo cuando hacemos algo bien". Y la concejala de Economía, Esmeralda Campos, ha recordado que "Logroño recibirá este año 7 millones en dos proyectos, la Plaza de Abastos y las Cien Tiendas" y ha negado que "como dice el PP, trabajemos de espaldas a la ciudadanía".

"Los Fondos UE que hemos logrado sin su ayuda se deben a concurrencia competitiva de los proyectos, no a la arbitrariedad, no van a engañar a nadie. En la línea del Mercado de San Blas, fue el tercer mejor proyecto, y en la de las Cien Tiendas, estuvo entre los diez primeros", ha dicho la edil, quien, por ello, ha acusado al PP de "ser la oposición más desleal".

Desde Ciudadanos, la concejala Rocío Fernández ha argumentado que una comisión al estilo de la propuesta "podría funcionar" como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y aunque ha criticado al equipo de Gobierno por la falta de información -citando el documento 'Enópolis', ha reconocido que "los fondos están llegando y, si bien no compartimos al 100% los objetivos del Gobierno con ello, sí queremos que funcionen".

Para finalizar el debate, ha intervenido el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha afirmado que "prefiero un presidente que bregue en Europa, con idiomas, con complicidad con la presidenta de la Comisión a un señor irrelevante en Europa como Rajoy, un presidente que habla con Feijoó o Moreno a un líder como el suyo que no habla con nadie".

Ha recordado que, en épocas anteriores "no se recibió nada de fondos europeos". Ahora, "tras un gran trabajo, hemos conseguidos los fondos, con esfuerzo, bola a bola, los hemos logrado, y mientras tanto, ustedes votan no a todo, como hoy a la reforma laboral, por puro partidismo, hacen el ridículo más espantoso", y ha afirmado "pregunten a comerciantes y demás del Mercado o a los de las calles donde los bolardos van a pasar a obra civil, y verán si están satisfechos".

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado una moción del PP para crear zonas exclusivas de estacionamiento para residentes en zonas saturadas "sin límite de tiempo", al tiempo que han criticado la desaparición de unas 1.200 plazas de aparcamiento en superficie en la ciudad "sin alternativa".

Una moción contra la que se han mostrado el PR+, cuyo portavoz Rubén Antoñanzas ha dicho que la moción "tiene carácter electoralista"; el portavoz de UP José Manuel Zúñiga, por no estar de acuerdo con el modelo de movilidad que plantean los populares; y el edil socialista Jaime Caballero, "porque es moción poco trabajada y ambigua, con un debate superado".

Igualmente, se ha rechazado una moción de Ciudadanos para la puesta en marcha de una Plan Municipal de Vivienda, con el que, como ha recalcado la concejala 'naranja' Rocío Fernández, "se pueda ofrecer a los logroñeses un acceso a la vivienda digna, adecuada, sostenible y asequible".

Se ha presentado una enmienda a esta moción, en la que se plantea que el equipo de Gobierno tome las medidas para mejorar acceso a la vivienda dentro de sus competencias, centradas en puesta en mercado vivienda social sobre todo de alquiler y colaborar con el Gobierno de La Rioja para elaborar un mapa de viviendas vacías en Logroño, porque, com ha dicho la edil de UP Amaya Castro, "el compromiso de este equipo de Gobierno con la vivienda es total".

Una propuesta a la moción que no se ha admitido por parte de Cs, lo que ha motivado el rechazo de los grupos de equipo de Gobierno, que, como ha apuntado el concejal de Patrimonio, Adrián Calonge, "precisamente ha recuperado la política de vivienda que llevaba años aparcada en este Ayuntamiento".