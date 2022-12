El Ayuntamiento de Logroño rechaza una moción para pedir al Gobierno Sánchez "la no revisión del delito de sedición"

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves, en el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, una moción planteada por el Grupo Municipal Popular, para pedir al Gobierno central de Pedro Sánchez "la no revisión del delito de sedición".

Una propuesta que no ha prosperado con los votos en contra del PSOE -contando con el voto de calidad del alcalde- y de Unidas Podemos, mientras que el PR+ se ha abstenido, y han votado a favor los dos concejales no adscritos, Ciudadanos y el Partido Popular.

Como ha asegurado en la defensa de la moción el portavoz del PP Conrado Escobar, "estamos viviendo los logroñeses y todos los españoles momentos inquietantes con sistemáticos y premeditados ataques a nuestra Constitución, tropelías que Sánchez y su Gobierno van consintiendo, y con un escándalo que se sucede tras otro", colocando la reforma del delito de sedición "como pago a un independentismo, pago que es y va a ser infinito porque el independentismo es insaciable".

Ha defendido debatir en el pleno municipal este asunto "porque es un tema de soberanía nacional que nos incumbe a todos" y ha reseñado que "reformar el código penal a conveniencia del independentismo ensancha la fractura nacional". Escobar ha apuntado que "estamos en un continuo 'trágala' permanente al independentismo, y mientras sea así es obvio que no va a haber problemas".

El portavoz del PP ha asegurado que, después de que el 1-O se afrontó con la unidad de todos los constitucionalistas, "ahora, esa unidad se ha roto, y ustedes -al PSOE- se han puesto en el lado equivocado". Frente a ello, ha reclamado la necesidad de "más Constitución, más concordia, más España y más firmeza democrática".

Para el regionalista Rubén Antoñanzas, que ha recalcado que su formación representa "un nacionalismo fuerte, responsable, orgulloso de ser riojano y de ser español", hay "un Gobierno absolutamente débil que tiene que ir cediendo competencias por un tema numérico, todos sabemos la realidad".

Ha mostrado su "acuerdo" con el PP en la necesidad de "más Constitución, pero también de más cumplimiento del Estatuto de Autonomía", pero ha pedido que "traigan más mociones que afecten de verdad a Logroño", en lo que ha puesto como ejemplo la financiación, la reclamación del 'efecto frontera', las infraestructuras o la recuperación de las Glosas.

Por su parte, la portavoz de UP Amaia Castro ha considerado que "traen esta moción para agitar el pleno en tiempos de campaña electoral, parece que no tienen propuestas para Logroño" y ha afeado a los 'populares' que "se olvidan del papel que han tenido al tensionar los conflictos territoriales en España, piensan que estamos aún en su concepto de país según el modelo franquista, monolítico".

Sin embargo, ha apuntado que "estamos en un país plural, con diferentes sentimientos nacionales, un país de países, y gestionar esto es hacer política con mayúsculas". "No les importa la convivencia, no les importa echar fuego al tema para ganar votos. Nosotros creemos en la reforma que ayuda a la convivencia y se adapta a la UE y a estos tiempos", ha afirmado.

Desde Ciudadanos, su portavoz Ignacio Tricio ha agradecido "que se traiga esta moción, para dar voz a muchos españoles que estamos en contra", al tiempo que ha considerado que "a Sánchez no le importa nada y cede a todos los chantajes para mantenerse en el poder, no le preocupa nada España".

"No va a ser lo único, va a continuar dando alas a quienes quieren romper España. Nosotros nunca vamos a estar al lardo de los que quieren romper el país. Por eso, deseo que los españoles despierten y le den el castigo que se merece y le expulsen de Moncloa en las próximas elecciones", ha dicho.

El portavoz del PSOE, Iván Reinares, ha mostrado su rechazo a la moción, defendiendo que "nos dicen que rompemos España cada diez minutos, pero los hechos demuestran que, gracias a estas políticas actuales, en Cataluña no es hoy tan independentista", a lo que ha contrapuesto que "el PP es una fábrica de independentistas, nos llevaron a una tensión sin precedentes".

Por contra, ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez, de forma valiente, ha usado la política" en este asunto, algo, ha asegurado, "que no les gusta ni a los independentistas, ni a los separadores, pero al PP le sobra el debate jurídico" porque, entre otras cosas "cuando están ustedes en la oposición, no se puede pactar nada". Ha defendido que "la reforma, para finalizar, "porque va a ayudar a la convivencia".

A modo de conclusión del debate, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha dicho coincidir con el PP "en más Constitución, más concordia y más democracia", a lo que ha sumado que "me gustaría que tuviera -el PP- más presencia en Cataluña y País Vasco, pero no es así por sus políticas".

"Exacerbar las diferencias, polarizar o no hablar con los diferentes siempre lleva a lo peor. Bastante polarización hay ya como para exacerbarla aún más", ha afirmado el primer edil, quien ha recordado que, en los momentos del 1-O, el PSOE "estuvo siempre apoyando con el 155".

Hermoso de Mendoza ha reflexionado que, quizá con una reforma de la sedición ya hecha, "Puigdemont ya estaría en la cárcel y no como eurodiputado". "Puede uno no estar muy a favor -ha añadido- pero no creo que esto venga mal al país. Si somos incapaces de hablar entre PP y PSOE, los apoyos vienen de otro lado".

Por otro lado, y aún en el capítulo de mociones, el pleno ha rechazado -con los votos en contra de PR+, UP y PSOE y la abstención de los dos concejales no adscritos- una propuesta planteada por Ciudadanos para crear el puesto de responsable de protocolo del Ayuntamiento, para gestionar en exclusiva actos de Alcaldía y Corporación Municipal.

PREGUNTAS.

El pleno se ha completado con el apartado de preguntas. La primera, del PP, centrada en el coste económico que supone el mantenimiento del nuevo pavimento de República Argentina y las Cien Tiendas.

Algo que han cuestionado "una vez comprobado que absorbe la suciedad", como ha afirmado el edil Ángel Sáinz, quien ha considerado un "desastre" todo lo relacionado con estas dos obras, incidiendo sobre todo en la ampliación de plazo hasta octubre para la remodelación de la zona comercial de las Cien Tiendas.

En respuesta, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha negado que se vaya a ampliar el plazo de las obras, "lo que se ha pedido ampliar es el plazo de justificación de la obra al Ministerio".

Ha defendido que el pavimento, del que no se sabe aún el coste de mantenimiento y que "se está poniendo desde 2009 en muchos sitios", entre los que ha citado Madrid, Málaga o Zaragoza, "no absorbe suciedad, sino que degrada el dióxido de nitrógeno", aunque ha señalado que, para futuras ocasiones, habrá que elegir "colores y texturas para dar un aspecto más homogéneo y estable".

La última pregunta, también del PP, sobre las intenciones municipales respecto a la calle San Antón, ha sido respondida por el alcalde, quien ha afirmado que "faltan aún pasos", aludiendo, primero, a que se apruebe o no la financiación europea; posteriormente, se elabore el proyecto; "y, con eso, ejecutar los fondos que son necesarios".

Ha defendido que "hay un consenso sobre la necesidad de reformar la calle", más extendido sobre la ampliación de aceras, y con más "discrepancias" en cuanto "a los coches que deben estar estacionados y si deben ir en batería o no". Igualmente, ha recalcado el diálogo que se mantiene con vecinos y comerciantes y ha señalado para concluir que "si no se aprueba, no se podrá seguir adelante o se tendrá que hacer de otra forma".