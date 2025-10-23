El Ayuntamiento ofrece la cocina del Centro de Servicios Sociales del Casco Antiguo para que 'Cocinar a ciegas' forme

El Ayuntamiento ofrece la cocina del Centro de Servicios Sociales del Casco Antiguo para que 'Cocinar a ciegas' para que siga su plan de formación - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto a disposición de la asociación 'Cocinar a ciegas' la cocina del Centro de Servicios Sociales Casco Antiguo, dado que dicha entidad requería unas instalaciones para desarrollar su plan formativo.

Los fogones del centro ubicado en la calle Marqués de San Nicolás albergan desde ayer en sus instalaciones los talleres de cocina para personas con discapacidad visual que desarrolla en Logroño la asociación 'Cocinar a ciegas', de la mano del chef Ángel Palacios.

El cocinero, que tiene una pérdida notable de visión, creó en 2011 la asociación 'Cocinar a ciegas', que ofrece diferentes cursos e iniciativas sobre cocina dirigidos a personas con discapacidad visual.

Ante la necesidad de contar con un espacio adecuado para llevar a cabo los cursos, el Consistorio ha ofrecido la cocina del centro social mencionado, para que este colectivo pueda continuar con su actividad formativa, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

Los Centros de Servicios Sociales son los lugares desde los que el Ayuntamiento de Logroño garantiza a sus ciudadanos el derecho a recibir una atención integral de carácter social. En estos centros se informa, orienta y ayuda a resolver las necesidades sociales de los ciudadanos.