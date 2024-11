El Ayuntamiento planea para Monte El Corvo un parque forestal con dos ciclo carriles, zonas estanciales y mirador

La previsión municipal sería licitar la asistencia técnica del proyecto en 2025, para contratarlo en 2026 ó 2027 y ejecutarlo en este último año

El Ayuntamiento de Logroño planea para el Monte El Corvo un parque forestal, que contaría con dos ciclo carriles que conectarían con El Campillo, además de zonas estanciales, un mirador y arbolado. Un proyecto para el que la previsión municipal sería licitar en 2025 una asistencia técnica, para poder sacarlo a contratación en 2026 ó 2027.

Así lo ha avanzado este jueves el concejal de Medio Ambiente Jesús López, en el transcurso del pleno del Consistorio logroñés correspondiente al mes de noviembre. Ha sido, en concreto, durante su respuesta a una comparecencia solicitada por el Partido Riojano al Gobierno local "para exponer la idea que se tiene para el entorno del Monte El Corvo".

Como ha dicho López, el monte "está calificado de interés paisajístico municipal", en un entorno que, en la actualidad, "está arrasado por la utilización exagerada de motociclistas". En este contexto, el edil de Medio Ambiente ha confirmado que "en 2025, no teníamos previsto hacer actuaciones en nuevos parques salvo acabar los del Camino y Tejeras".

Con todo, ha apuntado que "llegado el caso, si avanza el proyecto, se hará una asistencia técnica para actuar en ese entorno, porque está claro que hablar ahora de ningún proyecto, con el presupuesto del año próximo aún sin aprobar es una locura".

Y así, ha insistido en que "llegado el caso, se pretende en hacer en el Monte El Corvo una actuación de parque forestal con incorporación de dos ciclo carriles, uno de 3,5 km con pendiente pronunciada para deportistas y otro de 5 km más accesible".

Dos ciclo carriles que "conectarían con el del Campillo a través de la calle Tempranillo". Y además, la zona contaría con "espacios estanciales, con el mirador y con arbolado con riego y con arbustos en alguna zona".

Sobre esta base, "en el caso de que se continúe con el proyecto", Jesús López ha incidido en que en el año 2025 se haría la licitación de la asistencia técnica para hacer el proyecto", tras lo que se sacaría a contratación "en 2026 ó 2027" para llevar adelante su ejecución "en 2027".

Antes en la argumentación de la comparecencia, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha justificado su petición en que "no sabemos a quién se va a comprar o expropiar esos terrenos y cuánto nos va a costar", mostrando su temor en que "la valoración de terrenos se vaya a contratar con una empresa y que no la vayan a hacer los funcionarios municipales".

A ello ha sumado que "no se entiende porque el mirador de Logroño se pretende hacer en El Corvo y no en Monte Cantabria, que es un espacio en el que se lleva invirtiendo varias legislaturas y en el que queda mucho por hacer". "Y ahora, de repente, el alcalde anuncia como gran medida para 2025 un mirador en El Corvo. Tiene más sentido en Monte Cantabria, por donde pasa el Camino y tiene una visión más amplia de la ciudad", ha dicho.

Por eso, y señalando que "he pedido mucha información que no se me ha dado", ha llamado al alcalde "a explicar este cambio, a explicar la razón de que se dé ahora prioridad a El Corvo -donde ha recordado que hay una iniciativa particular que está reforestando-, y también a consultar a los logroñeses al respecto".

Para el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, "el PR+ tira la piedra y esconde la mano, arremete contra todo y contra todos desconociendo el procedimiento, si hubiera seguido las ultimas resoluciones de alcaldía esta semana se hubiera enterado del proceso de expropiación y compra que se pretende hacer".

"Vive en la especulación, lleva desde hace tres meses sospechando del Gobierno, de que va a dar algún pelotazo, y nada más lejos. Siembra gratuitamente la duda sobre una actuación que es positiva para la ciudad, qué mejor que recuperar una zona degradada", ha asegurado Iglesias, quien ha reitarado que "todo lo que se haga en ese entorno y en cualquier otro estará enmarcado dentro de la legalidad".

También, por parte de otros Grupos Municipales, ha intervenido Patricia Gonzalez Lacarra, edil de VOX, quien ha recordado que El Corvo es "suelo no urbanizable por su interes paisajístico, no puede ser recalificada al no haber cambiado sus circunstancias, así que vamos a dejarnos de fantasmas, si tuvieramos cualquier sospecha, seríamos las primeras en decirlo".

Por último, para el portavoz socialista Luis Alonso, "esta zona tiene un curriculum detrás, con el proyecto de Ecociudad, que no salió adelante", pero, más allá, y retomando una anterior moción del PSOE rechazada para la construcción de un centro cívico en El Campillo, ha dicho que "no me imagino que tengamos para rehabilitar El Corvo y no para un centro cívico en El Campillo, un barrio que necesita unas inversiones que habría que priorizar".