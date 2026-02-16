El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada organiza cursos de empleo y de formación

Archivo - Catedral de Santo Domingo de la Calzada - LA RIOJA TURISMO - Archivo

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, como parte de su trabajo para dinamizar la localidad a través de la Concejalía de Formación, Empleo y Desarrollo y Concejalía de Comercio, ha organizado varios cursos gratuitos, tanto presenciales como online https://www.santodomingodelacalzada.org/

Habrá dos Cursos presenciales, uno en horario de mañana y otro de tarde, de Operador de Carretillas Elevadoras y Manejo de traspaleta eléctrica y manual Normativa UNE. Estos dos cursos, para 26 personas, se completó a las dos horas de abrir su inscripción, por lo que las Concejalías se plantean la posibilidad de organizar otro más adelante.

También contarán con dos cursos presenciales de Inteligencia Artificial Básico y Avanzado orientado al Negocio. Ambos en horario de mañana y tarde, adaptados a los horarios comerciales, hosteleros, Pymes para que titulares y trabajadores puedan acudir. En estos, también un primer grupo de tarde se ha completado, por lo que se ha abierto un segundo grupo para que nadie interesado/a quede fuera.

El primero desde un nivel elemental, dando a conocer en qué consiste la IA, como funciona y diferentes herramientas y aplicaciones para usarla, todo ello en el contexto del grupo de participantes, usando ejemplos útiles para el día a día.

El segundo, desde un nivel más avanzado, para conocer cuáles son las ventajas y limitaciones de las versiones gratuitas de cada una de ellas (ChatGpt, Gemini, Grok, Deep Seek, NotebookLM , usar distintas herramientas de I.A. y comparar resultados, formular mejores preguntas y prompts, aplicar la I.A. para resolver problemas, dentificar errores y comprender por qué ocurren respuestas inadecuadas, gestión de documentos (resúmenes, traducciones..), creación y manipulación de imágenes, generación de videos cortos.

También contarán con un curso Presencial de formación en Habilidades y Competencias laborales para favorecer la inserción laboral de desempleado/as en situación de doble vulnerabilidad. En horario de mañana, tres días a la semana, 4 horas día

Además, han organizado un curso Presencial de Electricidad Básica de 80 horas, con teoría y práctica. 2 días semanales, 4 horas diarias. Dirigidos a personas desempleadas en situación de doble vulnerabilidad. Al finalizar, si se aprueba, lo/as alumno/as podrán solicitar su convalidación oficial en el Gobierno de La Rioja como parte de Certificado de Profesionalidad

El Consistorio también ha organizado un curso Presencial de Fontanería Básica de 140 horas, con teoría y práctica. 3 días semanales, 4 horas diarias. Al finalizar, si se aprueba, lo/as alumno/as podrán solicitar su convalidación oficial en el Gobierno de La Rioja como parte de Certificado de Profesionalidad

Además, a través de la Escuela Virtual Gratuita del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, dirigida a todos los vecinos mayores de 16 años empadronados en la localidad y pueblos de la comarca, se ofrece la oportunidad de formación online gratuita en más de 500 cursos. Las inscripciones se solicitan a través de la página web del Consistorio. https://www.santodomingodelacalzada.org/