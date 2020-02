El Ayuntamiento trabaja en una imagen turística propia para Logroño y en web turística específica

Publicado 06/02/2020 13:00:36 CET

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está trabajando en la creación de una imagen turística propia para la ciudad "que no existe como tal" y en la puesta en marcha, además, de una web turística específica para la capital riojana, con "contenidos nuevos y actualizados".

Así lo ha adelantado este jueves la concejala de Economía, Hacienda y Turismo, Esmeralda Campos, en el transcurso del pleno ordinario de febrero, que se está celebrando este jueves. Una respuesta que la edil ha dado a una moción -finalmente rechazada- presentada por el PP para la creación de una mesa única y permanente de turismo en la ciudad.

Como ha argumentado en la defensa de la moción la concejal 'popular' Patricia Lapeña, "hay que ponerse a andar en este campo, porque los datos no son positivos, se crece menos". En este sentido, ha puesto como ejemplo de su propuesta a la mesa similar creada en Vitoria, "que ha sobrevivido a varios gobiernos y ha elaborado un plan turístico estratégico para la ciudad".

Por su parte, Esmeralda Campos ha criticado que "hemos tenido que empezar desde cero" en políticas turísticas, porque encontramos el turismo abandonado y ha ido languidenciendo más". Ha apuntado el turismo como "una herramienta más de promoción economica", y por eso, se está trabajando en colaboracion con la Comunidad Autónoma y con los agentes implicados, a través de la FER".

Ha abogado por "construir los pilares básicos, porque lo esencial es posicionar la ciudad como destino, buscando primero las carencias para luego buscar la solución". En este sentido, ha hecho un rápido repaso de las líneas principales de trabajo de su departamento, comenzando porque "Logroño es la única capital de comunidad autónoma que no tiene una web de turismo".

Algo en lo que se está trabajando, "para hacernos con los contenidos nuevos necesarios, en fotos, vídeos, textos en varios idiomas, todo lo necesario".

Ha añadido la elaboración de nuevos folletos "que haremos menos, pero será más fácil de usar y más actualizado"; códigos QR y audioguías; "apuesta por las redes sociales, inexistentes hasta ahora", y ha recordado que el Ayuntamiento acaba de abrir cuenta en Instagram.

También ha apuntado, junto con la RECI, "hacer de Logroño un destino como ciudad inteligente" y aprovechar, además, para "hacer un análisis basado en los datos, para conocer el perfil de los visitantes, dónde se alona, o cuánto gastan, algo para lo que ahora solo tenemos datos generales del INE".

La reciente creación de la mesa con las bodegas de Logroño; la colaboración con el Gobierno regional para un producto específico 'golf y vino'; el control de las viviendas de uso turístico "consensuado", un plan que "debería haberse hecho antes para evitar la gentrificación"; dotar a Logroño de una imagen turística propia "que ahora no existe como tal"; o mejorar la imagen de la ciudad a través de la gastronomía son otras de las acciones en marcha o previstas.

Esmeralda Campos ha añadido la importancia de hacer campañas en medis especializados en turismo "algo que no se ha hecho nunca" y la necesidad de mejora de espacios urbanos "trabajando con la Concejalía de Patrimonio en recuperarlos y optimizarlos" como Valbuena, el Cubo del Revellín, Espacio Lagares, Calado de San Gregorio o el Camino de Santiago.

Por último, la concejala ha citado la renovación de Catarte, "que pasará a los sábados", nuevas rutas guiadas por calados y lagares, o rutas teatralizadas basada en el V Centenario. Todo, en "permanente diálogo" tanto con el sector privado como con las entidades públicas implicadas en el sector.

PARQUE DEL EBRO.

Igualmente, el Ayuntamiento de Logroño ha rechazado, con los votos en contra de PSOE, UP y PR+, y a favor de PP y Cs, una moción presentada por el Grupo Municipal 'naranja' para recuperar el edificio del antiguo restaurante del Parque del Ebro, junto a la chimenea.

Una propuesta, como ha apuntado la edil de Ciudadanos Rocío Fernández, contempla dividir el edificio en dos plantas, la primera, para recuperarla como bar cafetería, mientras que el segundo piso se dedicaría a un centro de interpretación del entorno, con especial atención para el soto inundable, para el que se pide limpieza.

La moción ha sido respaldada por la concejal del PP Patricia Lapeña, para quien "está muy bien tener discursos sobre la ciudad verde, pero lo importante es ponerse a trabajar, dicen que llevan trabajando desde julio pero no se ha visto nada aún". "No veo el problema en separar el edificio, cuando en algo mucho más complicado como Vara de Rey les ha importado poco el tema administrativo", ha dicho.

En el turno en contra han intervenido, en primer lugar, el regionalista Rubén Antoñanzas, quien ha apuntado que "es cierto que se nota el paso del tiempo" en un edificio abandonado desde 2016, y ha mostrado su acuerdo en la necesidad de actuar, "pero no en cómo plantean hacerlo", especialmente ha considerado difícil el tema de hostelería.

Para el portavoz de UP y concejal de Medio Ambiente José Manuel Zúñiga, "coincidimos en la necesidad de cuidar y mirar el río, pero no creemos que la que proponen sea la fórmula adecuada", además de ver como "un problema licitar el edificio separado por plantas". Así, ha apuntado que en los Presupuestos 2020 hay partida para rehabilitar el edificio "y volver a sacarlo a licitación".

El concejal socialista y responsable de Patrimonio Adrián Calonge ha explicado que "es uno de los espacios que nos hemos encontrado abandonados", resaltando el calado que hay en el sótano del inmueble, y ha recordado que ha salido a licitación varias veces, quedando desierto.

Ha mostrado sus "dudas" sobre la división del inmueble y sobre la inversión necesaria, al tiempo que ha avanzado que "se irá avanzando poco a poco" en una actuación en la zona, "cuando tengamos los presupuestos".

MOCIONES.

También se ha rechazado la moción, presentada por Ciudadanos, para el desarrollo de un sistema de seguimiento de las mociones aprobadas en el pleno municipal, con información a través de la página web y una comparecencia trimestral en Comisión de Transparencia para dar cuenta de las mociones, como ha pedido la portavoz 'naranja' Marisa Bermejo. Por parte del PP, y a favor de la moción el edil Angel Sáenz Yangüela, ha criticado que "seguimos sin explicaciones, por ejemplo, de Vara de Rey".

En contra, Rubén Antoñanzas ha incidido en que "ya hay una comisión creada, y es una buena herramienta, pero la parte telematica no la veo, no veo qué va a aportar esto a los logroñeses". Por su parte, José Manuel Zúñiga ha insistido en que "no vamos a ser como el mandato anterior, lo que aprobemos lo vamos a cumplir", y ha puesto como ejemplo de ello el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El concejal del PSOE y responsable de Participación, Kilian Cruz-Dunne, ha subrayado que "todas las mociones que se aprueban se convierten en compromiso", y ha afeado que "en la anterior legislatura, con 355 mociones aprobadas en 45 pleno, muchas se quedaron en intenciones, porque no se cumplían". "La idea es demostrar ahora que somos equipo de Gobierno que ejecuta lo que se compromete. Se trata de voluntad política", ha finalizado.

Además, en el pleno se han rechazado dos mociones del PP, una sobre medidas para la reactivación generacional del comercio logroñés, y otra, para la implantación de programas de solidaridad intergeneracional.