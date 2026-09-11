Ayuntamientos del Oja-Tirón coordinarán medidas preventivas ante el estado de alerta por sequía - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Sequía del Sistema de Abastecimiento Oja-Tirón ha acordado este viernes coordinar con los ayuntamientos de la zona medidas preventivas ante el estado de alerta.

La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, y presidenta del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, Isabel Vitoria, junto con el gerente de la entidad, José María Infante, ha participado hoy en la reunión de este grupo.

En este encuentro, en el que han participado representantes municipales, técnicos regionales y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se han expuesto las medidas de gestión necesarias tras la entrada en fase de alerta por escasez coyuntural de agua en esta zona.

Al término de la reunión, Isabel Vitoria ha recordado que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía aprobado en octubre de 2025, "un documento técnico que establece cuatro escenarios progresivos: normalidad, prealerta, alerta y emergencia".

Isabel Vitoria ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de los 31 municipios integrados en la red supramunicipal, señalando que "en ningún caso los municipios están desabastecidos y a corto plazo no se prevé que haya cortes de agua".

En todo caso, ha aclarado que "hemos querido convocar este foro para informar a los responsables municipales de cuál es la situación en las captaciones subterráneas y superficiales, con el objetivo de que establezcan medidas para una adecuada gestión del agua".

CÁLCULO DE RENDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE LAS REDES MUNICIPALES

Por su parte, el gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, José María Infante, ha calificado la sesión como "bastante positiva", resaltando el valor de contar con un instrumento de planificación que permite "anticiparse a una emergencia, intensificar la vigilancia e ir pensando en un catálogo de medidas por si se dieran circunstancias más gravosas que las actuales".

Infante ha puesto el foco en la necesidad de analizar las ineficiencias de las infraestructuras locales, más allá del consumo de la población. En este sentido, se ha fijado un plazo de una semana para que los municipios recopilen información técnica clave, evalúen los grandes consumos y preparen sus infraestructuras ante cualquier eventualidad.

En palabras de Infante, "el primer factor fundamental es que los ayuntamientos calculen o determinen el rendimiento real de su red", a lo que ha sumado que "también es clave identificar a los grandes consumidores de agua dentro de cada municipio y que las entidades locales analicen qué ocurriría si disminuyese el volumen aportado, estudiando cómo sectorizar la red o cómo mitigar los problemas de presión".

"Nos hemos dado un plazo de una semana para recopilar esa información, averiguar quiénes podrían verse afectados y saber cuál sería el impacto en caso de derivar hacia una situación de emergencia", ha detallado.

Con esta primera reunión de la mesa de trabajo se pone a punto un canal de coordinación técnica en el Sistema de Abastecimiento Supramunicipal Oja-Tirón, garantizando la máxima previsión y capacidad de respuesta coordinada ante el escenario de escasez hídrica.

La situación de alerta no depende únicamente de las precipitaciones registradas en las últimas semanas, sino del comportamiento acumulado de los recursos que alimentan el sistema.