Los ayuntamientos socialistas riojabajeños, "satisfechos" con la integración de FHC en el SERIS

CALAHORRA (LA RIOJA), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y concejales socialistas de La Rioja Baja se han dado cita esta mañana en la sede del PSOE en Calahorra para expresar su "satisfacción" por la integración de la gestión de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) en el Servicio Riojano de Salud.

El viernes, el Parlamento de La Rioja refrendará en pleno esta integración, según ha dicho la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, para quien esta medida es "una demanda histórica de toda La Rioja Baja (...) de nuestros miles de vecinos".

Garrido, que ha tomado la palabra en primer lugar, ha comentado la coherencia de su partido con la disolución del modelo de fundación para el principal centro sanitario riojabajeño: "Era una demanda del PSOE cuando estábamos en la Oposición y es una realización del PSOE ahora que estamos en el Gobierno".

Ha comentado la alcaldesa calagurritana las mejoras que, a su parecer, dimanarán de la integración de Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud.

"La atención igualitaria, la atracción de trabajadores de la sanidad al Hospital de Calahorra, que se ha demostrado en estos tiempos tan necesaria; la armonización de la cartera de servicios para todos los riojanos y las riojanas y sobre todo, lo que más a notar en su día a día nuestros conciudadanos es que su historia clínica va a ser compatible con la de todos los riojanos y riojanas como debía haber sido desde un primer momento", ha dicho.

Asegura Garrido que "el PSOE ha participado en las manifestaciones que la ciudadanía convocaba reclamando la integración y llevando iniciativas al Parlamento de La Rioja".

Entre las reivindicaciones que reclama como propias de su partido, se ha referido también a "una financiación adecuada" diciendo que "con el PP el Hospital de Calahorra necesitaba todos los años la inyección de varios millones de euros solamente para cubrir sus gastos normales. Ahora, en cambio, se dota de la cantidad necesaria en los presupuestos".

Por su parte, el alcalde de Arnedo, Javier García, ha comentado una ventaja añadida al pasar a ser las cuentas del hospital públicas y por tanto transparentes y revisables por los órganos de control a los que pertenece y en los que nunca se ha hablado del hospital de Calahorra, según ha asegurado.

García ha agradecido a los profesionales de FHC su atención y cuidados y ha dicho que llega "un día soñado que nos parecía imposible (...) cumpliéndose una reivindicación que no sólo es política sino sobre todo de los ciudadanos".

En parecidos términos a los dos anteriores se ha expresado la alcaldesa de Cervera del Río Alhama, Estrella Santana, mientras que el alcalde de Alfaro, Julián Jiménez Velilla, ha intervenido también para congratularse por la integración y agradecer la "solución al problema con la atención pediátrica" que existía en esta ciudad.

Preguntado por la estatutarización voluntaria de los trabajadores de FHC y las 1.000 firmas presentadas por el sindicato de funcionarios CSIF contra la integración directa del personal en el SERIS, ha intervenido de nuevo Elisa Garrido para decir que entiende que no estén de acuerdo "pero el foco debe ponerse en el interés general y no en el particular de unos trabajadores".