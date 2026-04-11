La Banda de Música de Logroño ofrece este domingo el concierto en familia 'Se oye una canción' en el Auditorio Municipal - BANDA DE MÚSICA DE LOGROÑO (FACEBOOK)

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Música de Logroño continúa este domingo con su Ciclo de Primavera 2026 con el concierto en familia 'Se oye una canción'. La cita será a partir de las 13 horas, en el Auditorio Municipal de Logroño, con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto se enmarca en los actos conmemorativos del 75 aniversario del Colegio Salesianos Los Boscos.

Bajo la dirección de José Ángel Cabezón, la Banda de Música de Logroño presentará un espectáculo pensado para todos los públicos, en el que la música se convierte en un punto de encuentro entre generaciones.

El programa propone un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de las películas de Disney, melodías que forman parte de la memoria colectiva y que han acompañado la infancia de varias generaciones.

El concierto contará con la participación del músico Sergio Eslava, al piano y la voz, quien aportará un carácter íntimo y cercano a las interpretaciones, fusionando la expresividad vocal con el acompañamiento de la banda.

El resultado será un espectáculo dinámico y emotivo, pensado para disfrutar en familia.

'Se oye una canción' es una experiencia musical que invita a revivir recuerdos, emociones y valores compartidos a través de la música de cine, consolidándose como una propuesta cultural accesible, educativa y de gran calidad artística.

La Banda de Música de Logroño cerrará el Ciclo de Primavera el 17 de mayo con la Gala de Zarzuela, en colaboración con la CLA Pepe Eizaga.