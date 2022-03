La banda de rock 'Seda' ofrece este sábado un concierto dentro del Festival Mujeres en el Arte

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La música llega este sábado por la noche al Festival Mujeres en el Arte con el concierto de SEDA, la banda vizcaína de rock que nace del proyecto musical personal de su vocalista Virginia Fernández. La acompañan en directo músicos con amplias trayectorias musicales, como el guitarrista Félix Landa (Extremoduro), el bajista Mikel Caballero (Gatibu), la guitarrista Ainhoa Unzueta (Zuloak) y el batería Galder Creo (Penadas por la Ley).

En este concierto en Logroño, Virginia Fernández presentará su primer trabajo, 'The Belly', grabado en Silver Recordings por Martín Guevara (Cápsula). La portada es una ilustración de la artista Miriam Ocariz.

Quienes han visto actuar a SEDA en directo dicen "que suena a The Runaways, Patti Smith, Juliette Lewis and The Licks, Dolly Parton e incluso a los Stooges". Todas estas influencias, atravesadas por el chorro de voz de Virginia Fernández -cuya capacidad vocal ha sido comparada con la de PJ Harvey- confluyen en un brutal y salvaje concierto en el que abundan el rock y el punk, y también el blues y que mañana tendremos la oportunidad de disfrutar en Logroño. El concierto comenzará a las 23,00 horas en Stereo Rock & Roll Bar.