Las becas complementarias para universitarios que estudian fuera de La Rioja pueden solicitarse desde mañana

Archivo - El BOR ha publicado la orden para a solicitud de becas para desplazados - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 6 de noviembre, la convocatoria de las becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2025/2026, que podrán solicitarse a partir de mañana y durante 20 días hábiles, hasta el próximo 4 de diciembre.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación y Empleo, ha informado de que destina a estas becas de movilidad universitaria 2,2 millones de euros con la finalidad de que el alumnado que no puede realizar sus estudios superiores en la comunidad, pueda seguir desarrollando su formación fuera de La Rioja.

A través de estas ayudas, los alumnos podrán financiar el coste de su primera matrícula, tanto de primer como de segundo curso, por un importe máximo de 1.500 euros y sin limitaciones por nivel de renta.

Esta beca, junto con la gratuidad de la primera matrícula del primer y segundo curso en la UR y la UNED para el alumnado riojano, "materializa la apuesta del Gobierno regional para que todos los jóvenes puedan formarse sin limitaciones por su nivel de ingresos", ha dicho el Ejecutivo riojano.

El pasado curso 2024/2025, la consejería de Educación y Empleo concedió 1.237 becas complementarias, con un importe máximo de 1.500 euros, para la realización de estudios universitarios fuera de nuestra Comunidad, por una cuantía total de 1.932.998 euros.

La previsión es que estas ayudas lleguen aproximadamente a unos 1.500 universitarios riojanos para que puedan seguir desarrollando su formación fuera de la Comunidad durante este curso.

El objetivo de estas becas es la financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la realización de enseñanzas presenciales que conduzcan a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster que habilite o sea condición necesaria para el ejercicio de profesión regulada.