La Biblioteca Nómada llevará el lunes y el martes a Nalda y Santurde la presentación del libro 'Barrio húmedo'

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nómada de La Rioja organiza el lunes en Nalda y el martes en Santurde la presentación del libro 'Barrio húmedo', de Emilio Gancedo, una obra de la editorial Los aciertos&Pepitas, que colabora también en esta actividad. En ambos actos participará el propio autor.

La Biblioteca Municipal de Nalda acogerá la presentación de Barrio húmedo, de Emilio Gancedo, el lunes 10 de noviembre a las 19,00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Por otra parte, el martes 11 de noviembre a las 19,00 horas, tendrá lugar la presentación de la novela en Santurde.

En esta obra el protagonista no es un personaje sino todo un barrio, un casco antiguo que podría ser el centro histórico de casi cualquier ciudad. Una suma de historias tabernarias, ambientadas en épocas dispares, que revela cómo hombres y mujeres no han cambiado demasiado con el correr del tiempo y también que hay lugares donde la vida, de repente, se intensifica con una potencia, una crudeza y un fulgor asombrosos.

EMILIO GANCEDO

Emilio Gancedo (León, 1977) es escritor y periodista cultural. Ha firmado libros de relatos, guías de viaje, obras de carácter etnográfico y guiones para documentales, además de ser un asiduo participante en conferencias, tertulias y filandones (cuentacuentos populares). Es autor del tan celebrado como imprescindible Palabras mayores. Un viaje por la memoria rural y de La Brigada 22. Barrio húmedo es su segunda novela.

La Biblioteca Nómada recorre desde el mes de mayo diez localidades riojanas con préstamo de libros y talleres de animación a la lectura. Se trata de un servicio del Gobierno de La Rioja que cuenta con el apoyo de Fundación Caja Rioja y Fundación "la Caixa" a través de CaixaBank. Funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y acerca la lectura a Alesanco, Arnedillo, Ausejo, Huércanos, Nalda, Ollauri, Santurde de Rioja, San Vicente de la Sonsierrra, Uruñuela y Villoslada de Cameros.