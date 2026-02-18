Bodegas Familiares se encuentra a la "expectativa" del arranque de viñedo y califica como "poner tiritas" la destilación

Archivo - Viñedos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Familiares de Rioja se encuentra a la "expectativa" de que comience a ponerse en marcha el arranque de viñedo en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y ha calificado como "poner tiritas" la medida de destilación de vino.

En el marco de la presentación del tercer Concurso para Sumilleres de 'La Otra Rioja', la coordinadora de Bodegas Familiares, Ana Jiménez, preguntada por un posible arranque de viñedo en Rioja, ha recordado que esta asociación lo puso encima de la mesa "hace mucho tiempo, casi a la vez que la destilación".

A este respecto, ha señalado que se están utilizando "fondos y fondos" para la destilación pero se sigue "en la misma situación". Y es que, ha visto, "poner tiritas cuando había que intervenir nos ha llevado a la situación a la que estamos".

Ha lamentado que "tampoco se ve cercano el arranque" en Rioja aunque lo haya autorizado Europa y, por tanto, en Bodegas Familiares están "a la expectativa".

"Tenemos varias reuniones para que nos aclaren, nos den detalles de la letra pequeña de cómo puede ser ese arranque que desde hace tiempo estamos viendo que se está llevando a cabo en Francia, por ejemplo, y aquí no", ha indicado.