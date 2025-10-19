Bodegas Franco-Españolas se transformará para Halloween en un 'escape room' sobre una leyenda de 1890

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Franco-Españolas volverá a transformar sus calados centenarios, donde descansan los vinos Bordón y Diamante, en un escenario solo para valientes. Será los días 30 y 31 de octubre, con su 'Hallowine', coincidiendo con la celebración de Halloween.

Este año la propuesta es "La Cosecha", un 'escape room' de terror inmersivo que revive la oscura leyenda de 1890, cuando una cuadrilla de vendimiadores desaparece en el corazón de la bodega, sin dejar rastro.

La historia susurra que el fundador de la bodega, consumido por la ambición de crear un vino de pureza inigualable, se atrevió a cruzar límites prohibidos. Su obsesión dio vida a un vino de color carmesí tan intenso que pasó a conocerse como "El vino de la Gran Cosecha".

Desde entonces, las almas de los desaparecidos atrapadas en el tiempo, claman justicia y regresan en 'Hallowine', aprovechando que el velo entre mundos se debilita, para exigir que su misterio sea desvelado.

"La Cosecha" está diseñada como un recorrido de sesenta minutos en grupos reducidos de hasta diez personas, que se infiltrarán en las entrañas de la bodega, para seguir las crípticas pistas y resolver el secreto que guarda la cosecha perdida hasta encontrar el primer vestigio de aquel vino. Eso sí, antes de que llegue la medianoche, si no queremos más desaparecidos.

Eva Rodríguez, responsable de Visitas y Experiencias de la bodega y diseñadora de la actividad, señala que "Hallowine es una cita que ya forma parte del calendario cultural de Logroño y cada año buscamos sorprender con una historia diferente".

"En esta edición hemos querido mirar a nuestro propio origen, a 1890, para dar vida a una leyenda inquietante que conecta el misterio con la esencia de la bodega. El reto es sumergirse en un escape room que mezcla historia, vino y terror, en un formato inmersivo único en La Rioja", añade.

El precio de la actividad, recomendada para mayores de 18 años, es de 35 euros persona, e incluye el 'escape room' de terror en las instalaciones centenarias de la bodega; dos copas de vino Bordón o Diamante, una al empezar y otra al finalizar la experiencia; y una recompensa para quienes consigan resolver el misterio.