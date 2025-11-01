Bodegas Vinícola Real - 200 Monges impulsa la recuperación del chiquiteo en el Día Mundial del Enoturismo

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El domingo 9 de noviembre se presentará en la bodega de Albelda el Micromáster en Chiquiteo, una idea original de Badarán que Hablar para defender y recuperar la tradición e identidad del chiquiteo, esa costumbre tan riojana de salir a tomar vinos en cuadrilla, que ha conocido tiempos mejores y que merece la pena mantener.

La propuesta de la bodega no se limita a recordar la tradición del chiquiteo, sino a integrarla en la experiencia enoturística moderna para devolverle la visibilidad que merece como uno de nuestros símbolos de identidad y un claro ejemplo de patrimonio cultural inmaterial de una comunidad muy amplia del norte de España: País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria.

En clave teatral, el experto Miguel Ángel Martínez Olarte, creador del primer micromáster del mundo en esta materia, irá desgranando normas, usos y mandamientos para entender el arte y la enjundia del buen chiquiteo.

La experiencia incluye una parte de formación teórica y otra de práctica supervisada por el experto.

Se entregará un diploma acreditativo a los asistentes y habrá premios para los alumnos más aventajados.

Un plan divertido, original y muy riojano para celebrar con los amigos el Día Mundial del Enoturismo.

Domingo 9 de noviembre en Vínícola Real 200 Monges -Albelda de Iregua- Programa: " 12h.

Micromáster en chiquiteo: teoría y práctica Precio: 25 euro por persona.

Incluye: 2 vinos + aperitivo + diploma acreditativo Entradas a la venta en la web de Vinícola Real 200 Monges.