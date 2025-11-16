Bomberos sofocan un incendio que ha calcinado una vivienda deshabitada en Nájera

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta pasada tarde-noche un incendio que ha calcinado prácticamente en su totalidad una vivienda deshabitada en la localidad de Nájera, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,59 horas de este sábado, varios particulares han alertado a SOS Rioja de un incendio declarado en una vivienda deshabitada de tres plantas, situada en la calle San Jaime número 10, del municipio de Nájera. Las llamas eran visibles desde la vía pública por las ventanas y el tejado.

Desde este Centro de Emergencias se ha informado con rapidez a Fuerzas de Seguridad y se han movilizado a Bomberos del CEIS Rioja, así como Recursos de Emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras varias horas de intervención, los bomberos han comunicado que la vivienda ha resultado prácticamente calcinada.

Según las primeras valoraciones, el origen del incendio podría encontrarse en unos colchones ubicados en la primera planta, afectando posteriormente a la totalidad de la misma. El fuego se ha propagado a través del patio de luces hacia las plantas superiores. También el tejado se ha visto afectado por las llamas, quemándose parte de su estructura de madera.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales.