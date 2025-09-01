El Bus Joven del IRJ retoma este sábado su actividad con motivo de las fiestas patronales de Torrecilla en Cameros

Archivo - Torrecilla en Cameros en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha este fin de semana su sexta ruta del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de Torrecilla en Cameros en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio que este año ofrece como novedad un descuento del 20% en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de Torrecilla en Cameros se lanzarán dos servicios de autobús.

Así, el primer recorrido partirá de Villoslada de Cameros, a las 23 horas parando en Villanueva de Cameros, Ortigosa de Cameros, El Rasillo de Cameros, Nieva de Cameros y Torrecilla en Cameros. A las 7 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 23 desde Logroño, parando en Lardero, Albelda, Nalda, Viguera y Torrecilla en Cameros. A las 7 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

La venta de billetes comienza hoy, lunes 1 de septiembre, a las 10 horas y pueden adquirirse hasta las 23,59 horas del viernes 5 de septiembre, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ (www.irj.es).