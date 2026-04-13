Cada riojano depositó en el contenedor 'verde' 25,8 kg envases de vidrio, unos 88 envases anuales por habitante en 2025

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LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se situó en 2025 como la tercera ccaa más recicladora de vidrio, con un aumento del 1 por ciento frente a la bajada del 2 por ciento a nivel nacional, lo que demuestra el compromiso de los ciudadanos de nuestra región con la gestión de residuos.

Con datos precisos, cada riojano depositó en el contenedor 'verde' aproximadamente 25,8 kg de envases de vidrio, unos 88 envases anuales por habitante frente a los 20 kilos y 67 envases de media a nivel nacional.

El director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado este lunes los resultados de la recogida de envases de vidrio en el año 2025 en La Rioja junto al gerente de zona de Ecovidrio, Óscar Acedo. Previamente ha defendido la importancia de este sistema "profundamente estratégico para el presente y para el futuro porque incidir en la recogida selectiva en general es fundamental para seguir avanzando".

MÁS DE 8.400 TONELADAS

En cifras concretas, La Rioja recogió 8.433 toneladas de vidrio en 2025 a las que hay que añadir alrededor de 177 más adicionales que fueron recuperadas de las plantas de tratamiento de residuos urbanos, como puede ser el Ecoparque.

En términos absolutos, en La Rioja se reciclaron más de 29 millones de envases de vidrio, lo que supone más de 80.000 envases al día y cerca de 56 envases por minuto, reflejando la implicación de la ciudadanía en la correcta gestión de residuos.

Aunque los datos son positivos, Sáenz de Urturi quiere incidir en la importancia de reciclar porque "cada botella o cada tarro que se deposita en el contenedor correspondiente tiene un impacto real. Un simple gesto evita, en cifras globables, que se dejen de emitir a la atmósfera miles de toneladas de CO2".

"Con el reciclado, además, se reduce el consumo de energía y la extracción de recursos naturales de materias primas necesarios para la creación de nuevos envases de vidrio", ha continuado.

IMPLICACIÓN DEL SECTOR HOSTELERO

La recogida separada es "una piedra angular en la política de gestión de residuos en La Rioja y el ciudadano tiene que seguir avanzando" junto con la administración y las nuevas tecnologías para aumentar las fracciones separadas así como con la necesidad de conseguir una mayor implicación del sector hostelero.

Durante 2025, ha explicado, "más de 400 establecimientos hosteleros de La Rioja han participado en iniciativas impulsadas para fomentar la correcta separación de residuos de vidrio, contribuyendo a mejorar los resultados globales".

Junto a campañas de concienciación y sensibilización y enfocándonos en las nuevas generaciones "seguiremos mejorando nuestros datos", ha defendido.

Sáenz de Urturi ha recordado el convenio mantenido con Ecovidrio "desde hace 25 años" y al que se puede adherir cualquier entidad local que lo requiera. En próximos meses se suscribirá el nuevo documento que regirá la política de gestión de residuos y recogida de envases en los próximos años.

Finalmente ha hecho un llamamiento a la sociedad para "que sigan con la recogida separada poniendo en valor lo conseguido pero con la necesidad de seguir avanzando. Pretendemos construir una región más sostenible, eficiente y comprometida con el medioambiente".

RECOGIDA 'PUERTA A PUERTA'

Por su parte, Óscar Acedo ha puesto en valor los datos de Logroño destacando medidas "muy importantes" como la recogida 'Puerta a Puerta' por el casco antiguo de la ciudad. "Tuvo un alcance de casi 500 toneladas el año pasado y que este año esperamos mejorar y llegar a 700 o 800 toneladas".

En el análisis de los datos destaca especialmente el comportamiento de Logroño, que se sitúa como la capital de provincia con mayor incremento en la recogida selectiva de vidrio en todo el país, con un crecimiento cercano al 10% respecto al año anterior.

En la capital riojana se recogieron más de 3.000 toneladas de vidrio, con una aportación media de 19,7 kilogramos por habitante, equivalente a unos 67 envases por persona.

Estos datos evidencian el papel clave de la colaboración entre ciudadanía, sector empresarial y administraciones públicas para avanzar en los objetivos de reciclaje.