Cadena Dial trae el día 25 a Álex Ubago, David Otero y Marta Soto a Nájera dentro de la gira 'Dial al Sol'

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cadena Dial llega el próximo 25 de junio a Nájera con su gira 'Dial al Sol', con artistas como Álex Ubago, David Otero, Marta Soto, Gonzalo Hermida, Melocos, Ezio Oliva, Yoly Saa, Denorte y Marta Santos.

Todos ellos se darán cita a partir de las 21,30 horas en la Plaza de Santiago para deleitar a los asistentes en un concierto gratuito que estará presentado por la locutora Cristina Dalmau.

Hits como 'Me muero por conocerte', 'Estrellas y Fantasmas', 'Las de siempre', 'La Ciudad Intermitente', 'Cuando Me Vaya', 'Malamor', 'No se me olvida' o 'Algo Sencillito' sonarán en una jornada muy especial en la que Cadena Dial quiere celebrar el inicio del verano de la mano de la mejor música en español.

Tras su paso por Nájera, las siguientes paradas de ‘Dial al Sol’ serán Calafell (27 de junio), Salou (29 de junio), Cartagena (30 de junio); Almería (1 de julio), Almuñécar (3 de julio) y Cáceres (5 de julio).