Calahorra abre la segunda convocatoria de ayudas para material escolar para el curso 2026-2027

Archivo - Mochilas colgadas en un aula de Infantil - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, a través de la concejalía de Educación, ha abierto la segunda convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de material escolar y didáctico para el curso 2026-2027, destinada a familias con menores escolarizados.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, la convocatoria cuenta con un presupuesto municipal de 26.500 euros y contempla ayudas para el alumnado de Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria.

Las cuantías máximas establecidas son de 30 euros para Educación Infantil de 0 a 3 años; 150 euros para Educación Infantil de 3 a 6 años y Educación Especial; 120 euros para 1º y 2º de Educación Primaria y 80 euros para 3º y 6º de Educación Primaria.

Estas cantidades podrán reducirse proporcionalmente si el número de solicitudes que cumplen los requisitos supera el crédito disponible.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los padres, madres o tutores legales de alumnos escolarizados en Calahorra durante el curso 2026-2027, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases y no hayan obtenido una ayuda en la primera convocatoria.

Además, toda la unidad familiar deberá estar empadronada en Calahorra con una antigüedad mínima de seis meses antes del inicio del plazo de solicitud.

También se establecen unos límites máximos de renta familiar, que oscilan entre los 21.000 euros para unidades familiares de dos miembros y los 53.000 euros para seis miembros, incrementándose en 2.000 euros por cada miembro adicional.

Estos umbrales aumentan en 1.000 euros en el caso de familias monoparentales o cuando algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, pudiendo acumularse ambas circunstancias.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 15 hasta el 28 de agosto de 2026, en las oficinas de la OAC, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:30 horas o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Calahorra (www.sede.calahorra.es)

Entre la documentación requerida para acceder a estas ayudas figura la solicitud oficial, el DNI o NIE del solicitante, el libro de familia y la documentación correspondiente a la situación económica de la unidad familiar en 2024.

Las personas que ya solicitaron la ayuda en la primera convocatoria no tendrán que aportar aquellos documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Calahorra anima a las familias que cumplan los requisitos a consultar las bases de la convocatoria y presentar su solicitud dentro del plazo establecido, con el objetivo de facilitar el acceso al material necesario para el próximo curso escolar y apoyar a las familias calagurritanas que más lo necesitan.

En la primera convocatoria de las ayudas económicas para la adquisición de material escolar y didáctico para el curso 2026-2027, el Ayuntamiento concedió 819 Ayudas a familias calagurritanas por un importe total de 88.500 euros.

Esta segunda convocatoria cuenta con una dotación máxima de 26.500 euros, completando así la totalidad de la partida prevista para este ejercicio de 115.000 euros.