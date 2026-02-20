Calahorra celebrará sus fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio del 28 de febrero al 3 de marzo

Calahorra celebra sus fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio del 28 de febrero al 3 de marzo - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Calahorra, Raquel Moral, acompañada de representantes de las peñas de la ciudad y del Club Taurino de Calahorra ha dado a conocer el programa de fiestas de marzo 2026 en honor a los Santos Mártires San Emeterio y San Celedonio. Tendrán lugar del 28 de febrero al 3 de marzo.

"Hemos preparado un programa pensado para todos los públicos, en el que combinamos nuestras tradiciones más arraigadas con actividades musicales, culturales e infantiles para disfrutar de cuatro días muy especiales para Calahorra. Las fiestas de marzo son una de las citas más queridas por los calagurritanos. Son días en los que reforzamos nuestra identidad como ciudad y en los que se pone de manifiesto el orgullo que sentimos por nuestras tradiciones y nuestros patronos", ha destacado Raquel Moral.

El 28 de febrero a las 12,00 horas con el tradicional lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Calahorra se iniciarán 4 días repletos de actos, ilusión, color y mucho ambiente en las calles para celebrar nuestras tradiciones, nuestras fiestas de invierno. Las horas previas al cohete serán amenizadas por el dj Adrián Pérez. Y tras el inicio oficial de las fiestas comenzarán el desfile de peñas, las degustaciones, los vermús y tardeos musicales, las salidas de las charangas, la comparsa de los Gigantes y Cabezudos con los gaiteros de La Rioja y se abrirán los cuartos de las peñas.

PRIMER DÍA FESTIVO

Este primer día festivo también incluye la presentación de los nuevos gigantes a las 18,30 horas en el teatro Ideal, fuegos artificiales en la fuente de la Glorieta de Quintiliano a las 23,00 horas, el Festival de djs en la carpa de la plaza de El Raso con Adrián Pérez, Marco SJ, Víctor Energy y Barreno a partir de las 23,30 horas y la instalación de un Punto Violeta a las 00,00 horas también en la plaza.

El 1 de marzo se celebrará a las 10,00 horas el primer encierro con posterior capea en la plaza de toros y la primera función de Gorgorito a las 18,00 horas en el pabellón Europa. Dianas con los gaiteros de Calahorra, chocolatada, degustaciones, talleres, torneos, la mascletá diurna a las 13,00, el concierto del Duo Estallido a las 13,30 horas en el quiosco del paseo del Mercadal, el partido de pelota a las 18:00 horas en el frontón municipal 'Barberito I', la actuación del grupo de danzas 'Coletores', la Escuela Municipal de Danzas en el teatro Ideal a las 19,30 horas y el concierto 'Les Castizos' a las 23,30 horas en la carpa de la plaza de El Raso son algunos de los actos programados para el domingo.

Las fiestas continuarán el lunes 2 de marzo con el segundo encierro a las 10,00 horas, la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, magia, fiesta infantil, pasacalles de charangas, otra aventura de Gorgorito, más citas gastronómicas, la obra de teatro 'Pero no me lo digas', el concierto de 'Manny Calavera' a las 23,30 horas en la carpa de la plaza de El Raso con el grupo 'Las moskas retrompeteras' de teloneros, etc.

El 3 de marzo Calahorra se preparará para honrar a sus Santos patronos Emeterio y Celedonio con la procesión y la misa en la Catedral de Santa María y despedir las fiestas con concursos, música, el entierro de la cuba, la retirada del pañuelo a Quintiliano, fuegos en la fuente y la traca final a las 21,30 horas. "Durante estos días Calahorra se transforma. Las calles se llenan de vida, de encuentros entre generaciones y de visitantes que vienen a compartir con nosotros una celebración muy especial", ha valorado la concejala de Festejos.

COLABORACIÓN

El Ayuntamiento de Calahorra ha elaborado este programa con la colaboración de las peñas, el Club Taurino y varias asociaciones y entidades de la ciudad. "Detrás de cada acto hay meses de coordinación y esfuerzo. Desde el Ayuntamiento agradecemos la implicación de peñas, asociaciones y colectivos porque las fiestas son el resultado de un trabajo conjunto y de un sentimiento compartido", ha subrayado Raquel Moral.

A partir de hoy ya estará disponible en la web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y desde el jueves 19 de febrero el programa de mano podrá recogerse en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC).