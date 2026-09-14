Calahorra refuerza la limpieza de sus parques infantiles en septiembre

Limpieza Parques Infantiles - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Calahorra está llevando a cabo durante este mes de septiembre diferentes campañas especiales de limpieza para reforzar el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.

La primera de estas actuaciones, centrada en la limpieza de las aceras de la ciudad comenzó la semana pasada, mientras que ayer se inició una nueva campaña específica en los parques infantiles y áreas de juego urbanas.

El objetivo de esta nueva actuación es mantener estos espacios en las mejores condiciones de limpieza, higiene y conservación para su uso y disfrute por parte de los niños y las familias.

Los trabajos se centran especialmente en las zonas de juego infantil, prestando una atención especial a las superficies y elementos que presentan un mayor uso diario.

Las labores incluyen la limpieza de los pavimentos y de los juegos, así como de las diferentes áreas de estancia.

Se va a intervenir en un total de 10 parques infantiles ubicados en las plazas Diego Camporredondo, Monasterio de Yuso, Europa, Maestro Arroyo, Juan Apiñani, Roma y la que se encuentra entre las calles Aragón y Asturias, así como en los parques de la Era Alta y del Cidacos.

La campaña ha empezado por los juegos del parque de la Era Alta y forma parte del refuerzo de las labores de limpieza que se están desarrollando durante este mes en diferentes puntos de Calahorra para que la ciudad esté más limpia.

En el caso de los parques infantiles y áreas de juegos urbanos, la intervención adquiere especial importancia debido a la intensidad de uso de estos espacios, especialmente por parte de los niños.

Por ello, además de las tareas ordinarias de limpieza y mantenimiento, se realizan actuaciones específicas destinadas a garantizar unas condiciones adecuadas de higiene y conservación.

Con estas medidas se continúa avanzado en el mantenimiento y cuidado de los espacios públicos de Calahorra y en el propósito de que la ciudad este más limpia.

En este sentido, el Ayuntamiento de Calahorra hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de toda la ciudadanía para contribuir a mantener estos espacios limpios y cuidados.

Asimismo, recuerda la importancia de hacer un uso adecuado de los juegos infantiles y del mobiliario urbano y de evitar pintadas, grafitis u otras acciones que deterioren estos elementos, especialmente en unas zonas destinadas al disfrute de los más pequeños.