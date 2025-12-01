Calendario de apertura comercial: Los 10 días para comprar en festivo en La Rioja en 2026

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, preside el Consejo Riojano de Comercio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Comercio, órgano colegiado de carácter consultivo y de participación en materia de ordenación y promoción comercial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha informado hoy, día 1 de diciembre, de los diez días festivos de apertura comercial en establecimientos de más de 300 metros cuadrados para el año 2026: 4 y 11 de enero, 2 y 6 de abril, 9 de junio, 15 de agosto, 6 de septiembre, y 7, 20 y 27 de diciembre.

La Mesa, que está integrada por representantes de la Administración regional, FER, Cámara de Comercio, organizaciones sindicales y asociaciones de comerciantes y consumidores, ha seleccionado estas diez fechas, el mínimo exigido por ley, tras el análisis de las diferentes propuestas presentadas durante las últimas semanas y el acuerdo alcanzado por todas las partes.

Ahora son los ayuntamientos riojanos quienes pueden solicitar el cambio de hasta dos de las jornadas propuestas por otras que consideren más adecuadas, teniendo en cuenta los festivos locales, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo.

Durante el transcurso de la reunión, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha informado sobre los programas puestos en marcha durante 2024 dirigidos al sector, como las líneas de comercio minorista, dinamización comercial, renovación de vehículos y las distintas ayudas financieras. En total, se aprobaron 166 expedientes con una inversión de 5,98 millones de euros y una subvención de 3,28 millones.

Además, en el Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo de La Rioja (2024- 2025), 1.053 comerciantes recibieron un total de 2.370.300 euros. Durante 2025, hasta el momento, según ha precisado Pérez Echeguren, se han aprobado veintiún expedientes de las líneas de comercio minorista, dinamización comercial y ayudas financieras con entidad colaboradora con una inversión de 471.146 euros.

El procedimiento de solicitud de estas ayudas, cuyo plazo en el caso del comercio minorista expira el próximo 12 de diciembre, se tramita íntegramente de forma telemática en la sede electrónica de la ADER.