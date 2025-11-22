La Cámara de Comercio de La Rioja se incorpora al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España

Archivo - El secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA - Archivo

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja ha anunciado su incorporación al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España, el principal órgano de representación y gobierno del sistema cameral a nivel nacional.

Esta designación, adoptada por el Pleno de la Cámara de España, supone, ha señalado, "un reconocimiento al papel estratégico del tejido empresarial riojano y a la labor que la Cámara de Comercio de La Rioja desarrolla en favor de la competitividad, la innovación y el impulso económico de la región".

Ha explicado que formar parte del Comité Ejecutivo permitirá ampliar la voz de las empresas riojanas en la definición de las políticas, programas y líneas de actuación del sistema cameral español, "reforzando la presencia de La Rioja en los espacios donde se toman decisiones clave para el desarrollo económico del país".

El presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, Eduardo de Luis, ha valorado muy positivamente esta incorporación: "Entrar en el Comité Ejecutivo de la Cámara de España es una oportunidad estratégica para defender con mayor fuerza los intereses de nuestras empresas, participar en las grandes decisiones que afectan al conjunto del tejido empresarial español y situar a La Rioja en una posición de influencia dentro de la economía nacional".

Este nombramiento, que se enmarca en el proceso de rotación previsto en el Reglamento de Régimen Interior, "refuerza la capacidad de representación de la Cámara de Comercio de La Rioja y consolida su papel como interlocutor clave entre las empresas y las instituciones públicas", ha subrayado esta entidad.

Con esta incorporación, ha añadido, "la Cámara de Comercio de La Rioja reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la región y con la promoción activa de la empresa riojana en los foros nacionales de mayor relevancia".