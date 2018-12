'Cambia' considera que "ni unos presupuestos falsos ni los intereses partidistas solucionan problemas de logroñeses"

Publicado 04/12/2018 17:29:17 CET

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ante el anuncio de la prórroga de los presupuestos, desde Cambia Logroño han manifestado, a través de una nota de prensa, que esta prórroga "únicamente demuestra que tanto Partido Popular como Ciudadanos han utilizado estos presupuestos como una mera herramienta partidista de cara a las elecciones municipales de mayo". Es por ello que desde Cambia consideramos que "ni los presupuestos falsos del Partido Popular ni los intereses electoralistas solucionan los problemas de los logroñeses".

Han recordado que en la valoración del proyecto de presupuestos, este "adolece de los mismos problemas que los anteriores, donde destaca una financiación mediante una venta de suelo desproporcionada, inversiones que entran y salen según el año y, finalmente, no ejecutar lo previsto para que cuadren". Todo esto acaba convirtiendo a los presupuestos "en una simple y llana mentira reiterada en el tiempo, por lo que aprobar o prorrogar estos presupuestos no es más que prolongar una mentira. Si no han sido capaces de llevar a cabo lo que tenían que hacer en tres años, que esto ahora no le sirva de excusa al PP".

Lo importante "es priorizar las necesidades sociales, impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales, los servicios públicos, apostar decididamente la creación de empleo (especialmente para los colectivos más vulnerables), fomentar la producción y el comercio local y la economía verde presentando unos presupuestos coherentes con la situación económica y social en la que nos encontramos en la actualidad". Eso es lo que "tratamos de hacer con las 49 enmiendas que presentamos desde Cambia Logroño y con las que demostramos que es posible un modelo de ciudad alternativo así como soluciones para los diferentes problemas que sufrimos el conjunto de los logroñeses y logroñesas".

Con todo ello, el Partido Popular "sigue vendiendo unos presupuestos de ficción que ni siquiera llegan a hacerlos realidad y ahora no es casual tampoco que Ciudadanos se haga pasar por oposición justo cuando hay elecciones en mayo". "Con Logroño no se juega y tanto el PP como Ciudadanos han usado los presupuestos como un interesado juego electoral. Lo que es necesario y de lo que se trata, sin embargo, es de hacer buena política y de pensar en los ciudadanos y ciudadanas", ha concluido la coalición.