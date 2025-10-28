La campaña para controlar distracciones concluye con 94 denuncias en La Rioja, sobre todo por uso del móvil

Archivo - Un agente de la Guardia Civil pide documentación a un conductor en un control de tráfico en el kilómetro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de intensificación del control de las distracciones, que la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolló en La Rioja del 6 al 12 de octubre, concluyó con un total de 92 vehículos denunciados y 94 propuestas de sanción, siendo el uso del teléfono móvil mientras se conduce la infracción por distracción más común con 40 denuncias interpuestas.

El objetivo de esta campaña era concienciar a los conductores sobre la necesidad de realizar una conducción responsable, reducir el número de accidentes de tráfico, así como el número de heridos y fallecidos.

En concreto, la Guardia Civil controló 4.601 vehículos en vías interurbanas, con el resultado de 48 vehículos denunciados con 50 propuestas de sanción por diferentes infracciones cometidas.

Asimismo, también colaboraron en esta campaña las policías locales de Arnedo, Calahorra, Haro y Logroño. Todas ellas controlaron a 1.119 vehículos en vías urbanas, resultando 44 de ellos denunciados.

Tanto en vías interurbanas como urbanas, la propuesta de sanción más frecuente es el uso del móvil durante la conducción (40), seguida del uso de auriculares (19).