Capellán se compromete a completar con la "partida necesaria" la inversión estatal prevista para cosecha en verde

El presidente del Gobierno riojano abre el pleno del Parlamento anunciando un plan contra la siniestralidad que incluirá la FP

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha comprometido hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a habilitar la "partida necesaria" para completar los 21 millones de euros presupuestados por el Gobierno central para la cosecha en verde.

Capellán ha respondido, en la sesión de hoy, a dos preguntas del portavoz del Partido Socialista, Javier García, que, en primer lugar, ha querido saber qué acciones va a tomar el Gobierno de La Rioja para afrontar la crisis estructural del sector vitivinícola.

El presidente ha aprovechado para anunciar "una nueva medida", como es el "compromiso del Gobierno del PP" para que "todos" los viticultores que quieran acogerse a la cosecha en verde cuenten con ayuda.

Para ello, la "escasa", en su opinión, "partida de 21 millones" habilitada por el Gobierno de España se ampliará con la cantidad que sea necesaria para que cualquier viticultor pueda "acogerse".

Junto a esto, ha recordado los diecisiete millones de euros en ayudas que están previstos para la destilación de vino.

García se había referido, en su pregunta, tanto a la subida de precios de insumos como a los costes de producción, la sequia y los cambios en los patrones de consumo de vino para constatar la "crisis estructural" que vive el sector.

A su juicio, es momento de "empezar a pensar" en medidas que superen las ya tomadas hasta ahora, que han sido "coyunturales" pero "no definitivas". En este sentido, se ha referido tanto a la cosecha en verde como a las ayudas para la destilación de vino en bodega.

Medidas en un momento, ha afirmado, en el que se precisaba un "torniquete" por una situación que ha achacado al hecho de que los gobierno pasados del Partido Popular "incrementaron la masa vegetal". "De aquel papel, este papelón", ha indicado.

Capellán le ha recriminado "llegar muy tarde y sin crédito". Ha relatado cómo, tras tomar posesión de su cargo, consultó el decálogo que le entregó la expresidenta, la socialista Concha Andreu, cuando, "de forma pomposa", ha dicho, le traspasó los poderes.

Ahí pudo comprobar que no había "ni una línea" prevista para el sector vitivinícola. Para Capellán, desde el PSOE "no pueden venir después de cuatro años sin haber escuchado al sector" a reivindicar medidas.

"No me digan que no lo vieron venir, estaba en la calle, acabaron la legislatura con el sector en la calle tras cuatro años sin rentabilidad", ha espetado.

SINIESTRALIDAD LABORAL

García también ha preguntado por las medidas previstas en materia de siniestralidad laboral, recordando que 2023 "se cerró con catorce muertes en accidente laboral, lo que convirtió al pasado año en el más aciago desde 2005".

Ha ofrecido un acuerdo de región para, junto a las organizaciones empresariales y sindicales, poner freno "a esta lacra" con más formación, más inspecciones de trabajo, más medios, la asignatura de prevención de riesgos laborales en Formación Profesional y concienciación social. El objetivo, ha afirmado, es contar con una "nuevo plan" que tenga la suficiente financiación.

"No voy a hacer demagogia, eso se lo dejo a usted", ha replicado Capellán. Ha apuntado que el Plan Director 2021-23 no tuvo los "mejores resultados posibles", por lo que se ha "alegrado" de que el socialista haya pedido un nuevo plan.

Ha recordado que en 2008 hubo "un solo accidente, lo que demuestra puede mejorar", ha visto. Así, Capellán ha señalado cómo en 2019 hubo cinco accidentes laborales; en 2021 siete; en 2022 once y en 2023 catorce. "Está claro que algo no ha funcionado", ha aseverado.

Como medidas futuras, ha apuntado a la puesta en marcha de una cátedra para que, con la Universidad de La Rioja, y con "la evidencia científica", se pueda "revertir esta situación" que, para Capellán, "es inaceptable".

Las decisiones, ha relatado, se tomarán en el Consejo Riojano con los agentes sociales y habrá un nuevo plan, con una estrategia "focalizada" en los problemas.

Incluirá sensibilización, formación en los centros de Formación Profesional y asesoramiento y control a las empresas. Incluirá a las mutuas y "actuará" en la prevención.