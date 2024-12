Capellán dice que "no aceptará ninguna modificación" que suponga que alguna CCAA "abandone el régimen común"

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha afirmado que "como comunidad que pertenece al régimen común, no vamos a aceptar ninguna modificación que suponga que ninguna comunidad abandone ese régimen común", en alusión a la posible negociación "bilateral" entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

Todo ello, porque hay cuestiones "básicas constitucionales, legales y jurídicas que lo amparan, como dicen los informes de los expertos, y también porque luego hay causas obvias desde un punto de vista económico". "La salida del régimen común de cualquier comunidad autónoma de España supondría una merma automática en los recursos disponibles para el resto de comunidades autónomas", ha destacado el presidente riojano.

Capellán ha realizado estas manifestaciones, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión de la XXVII Conferencia de Presidentes, que se ha desarrollado en Santander.

El presidente de La Rioja, en relación a la financiación autonómica, ha añadido que "cualquier cuestión que afecta al conjunto de las comunidades autónomas tiene que debatirse únicamente y acordarse de manera multilateral".

Capellán ha recordado que estudios externos de economistas elaborados, una vez que "conocimos esta amenaza" al sistema actual de financiación, "nos dicen, en el caso de La Rioja, estaríamos perdiendo 305 millones de euros de financiación", algo que conllevaría "la quiebra del sistema de los servicios básicos que estamos obligados a prestar, y quebraría todo el sistema público de salud, porque es el equivalente en La Rioja al salario de todo el personal sociosanitario de la comunidad autónoma".

LA RIOJA, "INFRAFINANCIADA"

Por lo tanto, "nuestra negativa a cualquier alteración de esas características ha sido clara y contundente", ya que "mi comunidad está infrafinanciada; aspecto que he planteado". En este sentido, ha recordado que "cuando se estableció el modelo de público de las comunidades autónomas, en 2009, en España no estaba la Ley de dependencia", norma que "supuestamente obliga al Gobierno de España, en corresponsabilidad con las comunidades autónomas, a financiar en torno al 50 por ciento", si bien "La Rioja destina 150 millones de euros a atender la dependencia, mientras la Administración Central pone 35 millones, es decir, el 23 por ciento".

Todo ello, ha explicado Capellán cuando "es un gasto que va a crecer de manera exponencial, al que no podemos renunciar, y donde el envejecimiento de la población hace que cada vez se destinen más recursos, y por lo tanto, se está generando un gap de financiación que tenemos que asumir con mucho esfuerzo y con otras limitaciones en las comunidades autónomas".

También ha añadido el presidente riojano la situación de la educación, ya que, por ejemplo en el caso de la educación superior, la nueva Ley del Gobierno "implica que las comunidades tenemos la responsabilidad de garantizar la suficiencia financiera de nuestras universidades; un incremento de coste que solo en este curso en la Universidad de La Rioja es 1,4 millones de euros, y la financiación -por parte del Estado- que se nos ha aportado son 140.000 euros".

Por esta situación, Capellán ha señalado que "he solicitado, expresamente al presidente del gobierno de España que cada vez que el gobierno de España a través del Parlamento o del Estado ponga en marcha nueva legislación que impone obligaciones de prestación de servicios básicos a las comunidades autónomas, venga financiada".

Y si esto ha expuesto el jefe del Ejecutivo regional ocurre en la educación superior, en el caso del primer nivel de educación, el de 0 a 3 años -"donde la comunidad autónoma de La Rioja lidera en España la escolarización de niños a 0 a 2 años, con más de 15 puntos por encima de la media y un 63 por ciento"- con idea de llegar "al cien por cien de la universalidad de este sistema, pero como eso no estaba contemplado, lo estamos haciendo con los recursos de las comunidades autónomas".

INFRAESTRUCTURAS

Por otra parte, Capellán ha señalado, que en los ruegos y preguntas,

"he planteado el tema de las infraestructuras pero más relacionado también con este mismo tema de la financiación".

"Cuando hablamos del sistema público de financiación, se tiene en cuenta una serie de parámetros, como una serie de entregas a cuenta y financiación, pero no se tiene en cuenta algo que es fundamental, que es la financiación indirecta, que hace cada año el Gobierno de España, a través de los presupuestos generales del Estado, con las inversiones que realiza en cada territorio", ha apostillado.

En este sentido, Capellán ha puesto como "ejemplo determinante" las infraestructuras, porque suponen "el principal factor de desarrollo, de avance, de modernización y de competitividad del tejido productivo y de la economía de las regiones", con la Alta Velocidad ferroviaria como aspecto clave.

Ha asegurado que, en este tema, el Estado "ha invertido miles de millones de euros", mientras que "La Rioja, junto con Cantabria, es la única comunidad autónoma de España que tiene ni un solo kilómetro de alta velocidad, donde no ha habido ningún tipo de esas inversiones transformadoras y claves para el potencial del desarrollo económico de todos los territorios".

Este hecho, ha apuntado "supone una pérdida comparativa de competitividad; una desventaja competitiva fundamental; una desventaja objetiva; y una pérdida de oportunidad que también tiene que ser tenida en cuenta". Por ello, "he pedido también que cuando nos vayamos a sentar a través de los consejeros de Hacienda y de Economía en los diferentes foros, como la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, las comunidades, con toda transparencia, podamos disponer de la información de cuál ha sido el presupuesto ejecutado en los últimos años en cada uno de los territorios".

Ello, para Capellán "daría la foto de realmente cuál es la financiación que estamos recibiendo las comunidades autónomas siempre desde un criterio de solidaridad, de igualdad y desarrollo del conjunto de todos los territorios". Por lo tanto, "he vuelto a reivindicar que incluso con las infraestructuras existentes, La Rioja no puede quedar aislada", ya que "siendo, además, la única comunidad cuya capital, Logroño, no está conectada por autovía con Madrid, y tampoco tiene un solo kilómetro de alta velocidad, pero además, con la red vial existente, tiene un solo tren diario de ida directo a Madrid".

Para el presidente de La Rioja "si aumentamos esas infraestructuras, mejoramos las comunicaciones, y además también el conjunto de España podría beneficiarse de todo lo que tiene que ofrecer La Rioja". "Por lo tanto, para hacer país tenemos que seguir desarrollando todos juntos, no solo con la financiación directa que hacemos con el sistema, sino también con las inversiones que el Estado hace territorializadas cada año en sus presupuestos", ha concluido.