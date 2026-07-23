Capellán: "No puede ser que alguien diga que el mantenimiento lo hace el Estado, pero cobramos nosotros"

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha entendido que el Gobierno central debería encargarse de que la autopista A-68 sea gratuita en todos sus tramos: "Lo que no puede ser es que alguien diga el mantenimiento lo hace el Estado, pero cobramos nosotros".

El próximo 11 de noviembre finalizará la concesión de la autopista A-68 entre Zaragoza y Bilbao. No obstante, seguirá siendo de pago en el tramo del País Vasco, dado que esta comunidad seguirá cobrando un peaje, y, por tanto, circular por la A-68 no será gratis en todo el recorrido.

Preguntado por los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo riojano ha recordado que no valora "nunca decisiones de otras administraciones ni otras personas".

"Lo que sí valoro", ha añadido, "es que una carretera de competencia estatal, una vez que se libera, debería ser gratuita para todos los ciudadanos", dado que hay que "facilitar la comunicación terrestre".

Capellán, tras considerar que La Rioja ha hecho sus deberes, ha entendido que "lo que no puede ser es que alguien diga el mantenimiento lo hace el Estado, pero cobramos nosotros". "Yo creo que cuando hay Estado toma decisiones el Estado y no cada territorio", ha visto.

A su juicio: "Si en un eje transversal fundamental en la comunicación terrestre, como la A-68, que vertebra desde el País Vasco a Aragón, estamos pensando en prestar servicio a los ciudadanos y a las empresas, y ha dejado de tener un peaje, debería ser totalmente gratuita y libre para todos los ciudadanos".

Para Capellán, es "lo que tenían que hacer los responsables de las infraestructuras de este país".