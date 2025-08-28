Capellán recorre cinco enclaves del patrimonio de La Rioja Baja restaurados a través de la Orden regional de ermitas - GOBIERNO DE LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja financia con 113.430,61 euros, más del 70% del coste total, estos proyectos en Zarzosa, Herce, Cornago y Grávalos

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha realizado un recorrido este jueves por cinco enclaves del patrimonio histórico artístico de La Rioja Baja que han sido restaurados con el apoyo del Gobierno de La Rioja.

En concreto, el Ejecutivo ha financiando con 113.430,61 euros, más del 70% del coste total, unos proyectos solicitados por los ayuntamientos de Zarzosa, Herce, Cornago y Grávalos a través de la Orden de ermitas, una buena muestra de las 79 intervenciones que se están llevando a cabo en toda la Comunidad amparadas en esta Orden.

En la visita, y acompañado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, el presidente ha podido comprobar la utilidad de la Orden de ermitas, "una herramienta indispensable para apoyar a los ayuntamientos de La Rioja en la conservación y restauración de la multitud de elementos patrimoniales singulares repartidos por toda la región, que atesoran un gran valor cultural, artístico e identitario".

En este sentido, ha agradecido expresamente "el esfuerzo de todos y cada uno de estos pequeños ayuntamientos por preservar el patrimonio de sus municipios como un elemento importante de la vida de la localidad".

"A pesar de tener una reducida capacidad económica y presupuestaria, se implican, se comprometen y destinan fondos, ese otro 30% restante, para conservar elementos tan vinculados a su historia, a su pueblo y a su cultura", ha afirmado Capellán.

LOS ENCLAVES.

La visita ha comenzado en los restos de la antigua iglesia de Nuestra Señora del Villar en Zarzosa donde, mediante la Orden de ermitas 2023/2024, se ha llevado a cabo la restauración de las bóvedas y la espadaña que permitirá su adecuación como centro cultural para la localidad.

Para ello el proyecto ha contemplado, además, la colocación de una escalera de madera y una barandilla para acceder al coro, entre otras actuaciones valoradas en 39.266,81 euros, de los que el ejecutivo regional ha aportado 28.680,48 euros.

En Zarzosa también está situada la ermita de Nuestra Señora de las Canalejas, una construcción de estilo barroco del siglo XVIII en la que, en este caso, a través de la Orden de ermitas 2024/2025, y tras comprobar la aparición de humedades en el interior, se ha reparado su linterna y retejado la cubierta del cuerpo central.

El proyecto se ha desarrollado con un presupuesto global que ha ascendido a 10.933,50 euros, asumiendo el Gobierno de La Rioja 7.480,7 euros, lo que supone el 68,42% de la inversión necesaria.

Esta intervención da continuidad a las tareas de conservación realizadas a lo largo de los años en este edificio, como la reparación de las cubiertas ejecutada en 2005, la posterior sustitución de la cubierta de la capilla en 2016 o el mantenimiento de las pinturas decorativas, la casa del ermitaño, la puerta o el banco de la sacristía.

Un compromiso que continúa a lo largo del presente año en el que, a través de la Orden de ermitas 2025/2026, ya se han iniciado los trabajos de restauración de la talla del siglo XIV de la Virgen con Niño.

Por su parte, la ermita El Salvador, que toma el nombre del cerro de Herce en el que está situada, ha afrontado en los últimos meses la restauración y conservación de este edificio catalogado de interés con protección integral y en el que, a lo largo de los años, se han realizado numerosas intervenciones desarrolladas en su mayoría por voluntarios o como donaciones debido a la devoción de los habitantes de Herce hacia la imagen de El Salvador.

Entre otras actuaciones, el presente proyecto ha posibilitado la regulación y nivelación de los muros para volver a apoyar sobre ellos la nueva cubierta de madera sobre durmientes del mismo material; se ha rematado las fachadas junto a los aleros; y se ha sustituido la puerta de acceso de chapa por una de acero corten.

Para ello, enmarcado en la Orden de Ermitas 2024/2025, se ha contado con un presupuesto global de 47.352,81 euros, de los que 32.398,79 euros han sido financiados el Gobierno de La Rioja.

Un lienzo de dedicado a la Piedad ha sido el elemento singular del patrimonio artístico de Cornago que ha contado con el apoyo del Gobierno regional para su restauración. Ubicado en la capilla de la Soledad de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Cornago, el lienzo ha afrontado un exhaustivo proceso de restauración en el que, entre otras actuaciones y tras el estudio pormenorizado de la pieza, se ha consolidado la capa pictórica y se ha realizado una limpieza superficial del cuadro.

Posteriormente, se ha retirado de su emplazamiento original para poder limpiar la parte trasera del lienzo, así como separar la tela y el bastidor. Además, se han colocado bandas en su perímetro y se ha sustituido el bastidor por uno nuevo realizado a medida.

También se ha reintegrado la capa de reparación, la de color, se ha realizado un barnizado, para terminar con la colocación del cuadro en su emplazamiento original gracias a una actuación, contemplada en la Orden de ermitas 2023/2024, con un importe total de 32,208,28 euros, de los que más del 71% (23.106,22 euros) han sido aportados por el Ejecutivo regional.

La constancia y la continuidad son dos rasgos fundamentales y necesarios en la importante tarea de conservación del patrimonio y también visibles en esta iglesia de Cornago en la que, tras finalizar la restauración de este lienzo, ya se ha puesto en marcha un proyecto similar en el cuadro de La Última Cena, realizada en este caso mediante la actual Orden de ermitas 2025/2026.

Para su desarrollo, el Gobierno regional ya ha habilitado una subvención de 2.688,91 euros que afrontarán el 60,80% del presupuesto necesario para su puesta a punto.

Por último, durante su visita, Capellán ha comprobado los trabajos de restauración de la cubierta de la ermita del Humilladero de Grávalos. Datada en el siglo XVIII, este edificio presentaba numerosos desperfectos en su cubierta en la que se ha podido conservar su estructura de madera con faldones a dos aguas en la zona desplomada sobre la cúpula y el retejado del resto.

La Orden de ermitas 2023/2024 ha permitido la ejecución de un proyecto valorado en 31.483,32 euros de los que 21.764,42 euros ha aportado el Gobierno de La Rioja, lo que supone el 69,13% del coste total.