Capellán visita 'Sleep on the Road', la unidad móvil que busca concienciar a los riojanos sobre los trastornos del sueño

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, visita la unidad móvil del proyecto “Sleep on the Road”, impulsado por la SEPAR - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, 10 de abril, junto con la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, la unidad móvil del proyecto 'Sleep on the Road', impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) dentro del Año SEPAR de los Trastornos Respiratorios del Sueño para concienciar sobre los trastornos del sueño.

Estos trastornos forman un grupo de enfermedades que por su creciente prevalencia y sus consecuencias sociosanitarias se consideran cada vez más seriamente como un problema de Salud Pública. Tanto es así que los estudios confirman que el 48 por ciento de los españoles tienen dificultad para descansar. La unidad móvil estará disponible para todos los ciudadanos que deseen visitarla y recabar información sobre trastornos del sueño hoy, viernes, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas, y mañana, sábado, de 10 a 14 horas, en el Parque Gallarza de Logroño.

El camión está dividido en 5 zonas diferenciadas. La primera es de diagnóstico y posee una cama y una almohada inteligentes que permiten medir variables indicativas de la apnea obstructiva del sueño. También se muestra cómo se realiza la polisomnografía, la prueba "gold estándar" en la actualidad.

La segunda área está dedicada al tratamiento con dispositivos de CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria) y auto-CPAP, e incluye una pantalla en la que se observa cómo se regulan las apneas del sueño mediante telemonitorización en domicilio.

Además, hay un sillón de dentista para elaborar dispositivos de avance mandibular hechos a medida, y la presencia de un otorrino y un odontólogo, que describen cómo funcionan estos dispositivos. La obesidad, factor de riesgo para la apnea obstructiva del sueño La tercera zona es la cardiometabólica y, a través de un vídeo explicativo, muestra cómo la obesidad es un factor de riesgo para la apnea obstructiva del sueño.

Además, quienes se acerquen al camión podrán medirse la saturación de oxígeno y la tensión arterial, además de pesarse y conocer su composición corporal. Esta zona tiene un claro objetivo de concienciación sobre los riesgos que la obesidad implica en los trastornos del sueño.

La cuarta zona cuenta con un sillón de relax y un ambiente que reproduce el entorno ideal para la higiene del sueño, e incluye algunos vídeos didácticos. En la quinta zona, los visitantes pueden cumplimentar cuestionarios digitales en tablets; aquellos con alto riesgo reciben un WatchPAT, un innovador dispositivo tipo reloj que permite realizar un estudio del sueño en casa. El informe generado ofrece orientación tanto al ciudadano como al profesional sobre la necesidad de derivación médica a una unidad de sueño.

Esta iniciativa sirve para poner en valor el trabajo que lleva a cabo el equipo multidisciplinar de la Unidad asistencial del sueño del Hospital Universitario San Pedro, liderada por la doctora Alejandra Roncero, quien es además coordinadora de este proyecto nacional que este fin de semana visita Logroño. El trabajo del equipo de la Unidad asistencial del Hospital San Pedro ha conseguido hitos como su acreditación como Unidad Multidisciplinar de Alta Complejidad por la Sociedad Científica SEPAR y SES, o la acreditación de sus profesionales como Expertos en Medicina del Sueño.

MÁS DE 2.600 ATENCIONES EN LA CONSULTA GENERAL DE LA UNIDAD DE SUEÑO

Durante 2025, la Consulta General de la Unidad de Sueño, perteneciente al servicio de Neumología del Hospital Universitario San Pedro, atendió a 2.607 citas, lo que supone un 90,48 por ciento de participación con respecto a los pacientes que fueron citados. En el caso de la Consulta de Enfermería de Sueño, se realizaron 3.298 citas, lo que se traduce en un 86,28 por ciento de participación.