Carlos Taibo, este viernes en el Centro Fundación Caja Rioja Haro en el ciclo 'La izquierda a debate'

Archivo - Carlos Taibo, profesor de ciencia política y de la administración en la Universidad Autónoma de Madrid - UMU - Archivo

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carlos Taibo, escritor y editor, profesor jubilado de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, participa este viernes, 10 de abril, en el Centro Fundación Caja Rioja Haro en el ciclo 'La izquierda a debate', que organiza el foro La Sociedad a debate. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará a partir de las 19,30 horas.

Carlos Taibo es, además, un firme partidario de los movimientos del decrecimiento, antiglobalización, de la democracia directa y del anarquismo. Suya es la frase: "La globalización avanza hacia un caos que escapa a todo control". Ha criticado duramente la lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso y bienestar, debido a que el crecimiento económico afecta a todas las esferas: social, económica, política... Entre sus libros se cuentan: En defensa del decrecimiento (2009), El decrecimiento explicado con sencillez (2011), Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo (2016), Ante el colapso. Por la autogestión y el apoyo mutuo (2019) y Decrecimiento: una propuesta razonada (2021). El último libro publicado: ¿Qué es el decrecimiento? (2025).

El ciclo 'La izquierda a debate' pretende, según sus organizadores, reflexionar sobre el avance de posiciones conservadoras y reaccionarias en amplios sectores sociales y sobre la aparente pérdida de apoyo de los proyectos progresistas que históricamente han defendido los derechos sociales, las libertades públicas, la igualdad, la diversidad y la protección de los colectivos más vulnerables.