Carreño no se presenta al acto de conciliación tras su tuit: "Hay gente que explota mujeres, tú que compraste a un bebé"

Lejos de retractarse insiste en definir los vientres de alquiler "una explotación de los derechos reproductivos y una compraventa de bebés"

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora general de Derechos Humanos del Gobierno riojano, Sara Carreño, no ha comparecido, en la mañana de hoy, al acto de conciliación al que estaba citada, acusada de una intromisión ilegítima en el derecho al honor por decir: "Hay gente que explota a mujeres, tú que compraste a un bebé por ejemplo".

En declaraciones a los medios de comunicación ante la puerta del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, una vez tomada su decisión de no acudir al acto de conciliación, ha explicado que no va a retractarse "en ningún caso".

"Creo que los vientres de alquiler son una vulneración de derechos humanos de las mujeres, una explotación de los derechos reproductivos y una compraventa de bebés, que es exactamente lo que dije. No voy a retractarme porque creo que es importante que nombremos a las cosas", ha aseverado.

Carreño, que ejerció su labor en la última legislatura, bajo el gobierno de la socialista Concha Andreu, el pasado 5 de marzo de este año tuvo un intercambio de opiniones en twitter contra el demandante, padre por gestación subrogada.

Le dijo: "Aunque lo haya comprado en un país donde semejante violencia es legal, me reitero, ha comprado un bebé. Utilizo las redes para denunciar violencia y concienciar, para que no se explote a mujeres reproductivamente y no se compren bebés".

El demandante entiende que le está imputando el tráfico ilegal o compraventa de niños y, por eso, le pide que se retracte en la misma red social e indemnice con 10.000 euros por una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

Carreño ha entendido que el demandante "dice que le he atribuido un hecho", pero, ha afirmado: "Yo no le atribuyo ningún hecho, yo valoro un hecho que es público y notorio, que él mismo muchas veces no ha valoradodesde una perspectiva feminista y de derechos humanos".

"Además, en los mismos términos, por cierto, en los que la ha valorado muchas veces el Tribunal Supremo de nuestro país", ha añadido en relación .

Carreño se apoya en la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que considera la gestación por sustitución una vulneración grave de los derechos reproductivos y violencia contra las mujeres.

También en que el Tribunal Supremo califica los contratos de gestación subrogada de trato inhumano y degradante, y señala que en estos se trata a mujeres y niños como mercancía.

Además, hoy, ha visto que lo que dijo está "totalmente dentro de los márgenes de la libertad de expresión".

"No voy a presentarme al acto de conciliación, lo cual significa que yo no estoy dispuesta a retractarme ni a avenirme a las peticiones, a las demandas de este señor. Ahora queda en su mano proseguir con la demanda", ha afirmado Carreño hoy.

Para Carreño, es "muy importante luchar" contra esta práctica "y las palabras importan; y los términos importan". "Por tanto", ha visto que "debemos seguir señalándolo como lo que realmente es".

Carreño había sido citada hoy en el juzgado de primera instancia número cuatro, de Logroño y cuenta con el abogado, exdiputado de Podemos, David Bravo.

Su demandante es Pedro Fuentes, secretario de la asociación de familias LGTBIQ+ Galehi y fue presidente de la asociación Son Nuestros Hijos. Carreño ha destacado, además, que ha aparecido numerosas veces en medios de comunicación narrando su experiencia como padre por gestación subrogada.