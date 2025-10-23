La carretera LR-256 en Albelda de Iregua permanecerá cortada 5 días para ejecutar obras de mejora de la seguridad vial

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras está ejecutando las obras de reparación del firme entre los kilómetros 1,25 y 1,35 de la carretera autonómica LR-256, a la altura de la localidad de Albelda de Iregua. Esta actuación, cuyo objetivo fundamental es mejorar la seguridad vial, se centra en reparar las deformaciones y asentamientos recurrentes en la calzada, así como evitar las subsidencias y colapsos producidos.

Para ello, es necesario sanear completamente el paquete estructural, lo que implica la retirada del firme actual, excavaciones hasta 1,5 metros de profundidad, la colocación de dos geomallas biaxiales, el aporte de suelo y zahorra artificial y proceder al asfaltado final, entre otras muchas labores.

Esta intervención incluye la reparación del muro de acompañamiento del puente sobre el río Iregua, una tarea que se está llevando a cabo estos días y que obliga a la Dirección General de Infraestructuras a proceder al corte total del tráfico de la carretera entre los próximos días 27 y 31 de octubre, ambos inclusive. El tramo permanecerá cortado en horario ininterrumpido durante este periodo y los accesos a fincas y servicios esenciales se coordinarán puntualmente con la dirección de obra. Se han previsto desvíos alternativos por las carreteras LR-111 y LR-255, que estarán debidamente señalizados.

La Consejería recomienda a los conductores prever mayores tiempos de recorrido y anticipar sus desplazamientos, así como respetar los límites de velocidad y la señalización provisional en todo el ámbito de la obra.