Carriles exclusivos de bus, taxi y bici o señalización inteligente, para mejorar seguridad vial en estación autobuses

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carriles exclusivos para buses, taxis y bicis; señalización inteligente; o reducción de velocidad son algunas de las medidas en las que están trabajando los servicios técnicos del Ayuntamiento de Logroño para desarrollar una actuación de mejora de la seguridad en el entorno de la estación de autobuses, que se desarrollará próximamente.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Tráfico y Movilidad, Ángel Andrés, han explicado este viernes en la propia puerta de la estación estas medidas, que, como ha resaltado el primer edil, se anuncian días después de haber dado cuenta de los avances en la subestación eléctrica de Cascajos.

Unos trabajos que, como ha recordado, "van a suponer físicamente, muy en síntesis, ampliar Miguel Delibes y también ganar un espacio, una zona verde, aproximadamente de 2.000 metros para la ciudad de Logroño y concretamente para la zona de Cascajos".

Ahora, el alcalde ha insistido en que "con este proyecto, que teníamos pendiente, contribuimos a redondear el favorable impacto positivo que está teniendo para nuestra ciudad, la entrada en servicio hace cerca de un año de esta nueva estación de autobuses, que es una excelente carta de presentación de Logroño".

En el avance realizado del proyecto, ha explicado que la actuación engloba desde la rotonda de Avenida de Lobete hasta la rotonda de Miguel Delibes con Avenida de Colón, es decir, los frentes de las estaciones de ferrocarril y autobuses.

El primero de los cambios que introducirá el proyecto será que, en cada sentido, el carril de la derecha será exclusivo para autobuses y taxis. Para hacerlo más evidente, se fresará el pavimento en ese carril y se volverá a aglomerar en asfalto coloreado rojo.

ELEMENTOS INTELIGENTES DE SEÑALIZACIÓN.

Otra de las novedades que destacarán de forma significativa será la introducción de elementos inteligentes de señalización. El primero de ellos, ligado a la novedad anterior, será la implantación de líneas delimitadoras de los carriles exclusivos en ambos sentidos para autobuses y taxis con captafaros LED encastrados en el suelo que dejarán más patente su uso limitado.

Además, tanto en la entrada como en la salida de autobuses a la estación, se va a instalar un doble sistema de sensores fotoeléctricos que, ante la presencia de autobuses por un lado y de peatones por el otro, activarán señales luminosas de aviso al otro usuario.

Así, en la salida de autobuses habrá barreras que, al elevarse, activarán unas balizas encastradas en ámbar que advertirán a los peatones de la próxima salida.

Por el otro lado, en las aceras habrá dispositivos de detección fotoeléctrica de peatones que activarán unas señales LED que advertirán a los conductores de autobuses del paso de los mismos.

MEJORA DE LA SEGURIDAD, ENTRE OTROS ASPECTOS.

Todo ello se completará con otro factor que contribuirá a mejorar la seguridad en el entorno, como será la limitación a 20 kilómetros/hora de la velocidad del carril para la circulación del resto de los vehículos en cada sentido.

Además, en el acceso desde la Avenida de Lobete cabe señalar la presencia de pasos de peatones sobreelevados. Por lo demás, se mantienen las paradas de autobús y de taxi actuales, así como las reservas de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Y, en todo caso, ha dicho Escobar, la prioridad en la zona "seguirá siendo peatonal en todo momento".

"Lo que hacemos es reforzar de manera significativa la señalización para todos los usuarios del espacio, con la correspondiente mejora de la seguridad", ha señalado el alcalde, quien ha subrayado que "en el Ayuntamiento tenemos claro que la estación de autobuses es la puerta de entrada a la ciudad para muchos visitantes y logroñeses".

Ha explicado el primer edil que "para hacer todo esto vamos a compasar los tiempos, como el otro día les dije que la subestación va a funcionar en diciembre, inmediatamente de que eso ya esté en funcionamiento, de forma paralela se va a trabajar en estas intervenciones que les he dicho, a partir de enero".

Como también a partir de enero, ha añadido, "ya estamos trabajando en el otro parque al que me he referido, que va a permitir también, no lo he mencionado, mejorar la accesibilidad de esa parte de la estación de autobuses".

"Con lo cual, ganamos en espacio, ganamos en seguridad, ganamos en señales tanto luminosas como acústicas, que es importante", ha abundado el regidor municipal, quien ha reseñado que "estamos en contacto con profesionales, que nos garantizan que esas señales son lo más universales posibles, que sean accesibles y que esto permita un entorno más seguro para todos".

"De ahí el esfuerzo que le dedicamos en su día a su rápida puesta en marcha y las mejoras que estamos introduciendo, en este caso en materia de seguridad. Mejoras que no se quedarán ahí y que seguirán reforzando este servicio incorporando nuevos valores de estética y de conectividad, entre otros aspectos", ha finalizado Conrado Escobar.