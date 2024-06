La Casa de la Danza presenta en junio diez propuestas para promocionar este arte y acercarlo al público logroñés

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza proyectará, durante todo el mes de junio, obras de grandes compañías para promocionar la danza y acercar este arte al público logroñés.

De este modo, las 'Tardes de danza' tendrán lugar todos los lunes, miércoles y viernes de junio, a las 18 horas, en la Casa de la Danza, ubicada en la calle San Gregorio. La entrada es gratuita y no se requiere inscripción previa.

Con la proyección de estas obras, el Ayuntamiento de Logroño quiere promocionar e ir creando afición a la danza dentro del público logroñés y acercar este arte a todos los ciudadanos.

Se trata de obras que son muy difíciles de ver en Logroño, por tratarse de grandes compañías o grandes montajes coreográficos, de manera que tres tardes a la semana, se podrán disfrutar proyectadas en las instalaciones de la Casa de la Danza, en un formato de calidad.

La programación comienza el próximo lunes 3 de junio, a las 18 horas, con 'Romeo & Julieta' del Lyon Nacional Ballet Música, y comprende obras de prestigio internacional, desde el Ballet de la Ópera de París, de San Francisco o Milán y, además, incluye la proyección de la película de Carlos Saura 'Carmen', entre otras propuestas.

Además, el programa contará con 'Gran pas in the white night' ('Grandes pasos a dos en las Noches Blancas'), de Maurice Béjart, con el Ballet del S.XX, The Kirova Ballet y Oleg Vinogradov, el miércoles 5.

El viernes 7 de junio será el turno de 'Giselle', con el American Ballet Theatre, partiendo de la música de Adoph Adam y la coreografía de Jules Perrot & Jean Coralli.

'La Danse', a cargo del Ballet de la Ópera de París, en una película de Frederick Wiseman será el viernes 14; el lunes 17 de junio se podrá ver 'Divertissements' (Divertimentos), con The Bolshoi Ballet, una selección de los mejores momentos bailados del siglo XX.

El American Ballet Theatre en San Francisco, con cinco piezas icónicas de la formación americana será el objeto de la proyección del miércoles 19; y el viernes 21 de junio será el turno de 'Bamboo Dream' (Sueño de bambú), del Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, con música de Arvo Pärt y coreografía de Lin Hwai-Min.

La última semana de programa comenzará el lunes 14 con 'Torero', de la Compañía Antonio Canales contando con músicas de varios autores y coreografía del propio Canales; el miércoles 26 se podrá ver la película de Carlos Saura 'Carmen' con coreografía de Antonio Gades.

Y el viernes 28 'Romeo & Julieta' cerrará de nuevo la programación, en este caso, en una producción del Teatro Alla Scala de Milán Música, con la música de Sergey Prokofiev y coreogradía de Kenneth MacMillan.