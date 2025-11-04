Casa de la Danza propone tres jornadas formativas para aprender ballet clásico, popping, hip-hop, locking y soul dance

Archivo - Trajes, videos, fotos o libros recorren dos décadas de la Casa de la Danza en una exposición en el Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza ha organizado tres jornadas formativas, que se celebrarán los sábados 15, 22 y 29 de noviembre, para aprender ballet clásico, popping, hip-hop, locking y soul dance. La concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel, han dado cuenta este martes de la iniciativa.

Una convocatoria, que, en palabras de la edil, es "innovadora"Con iniciativas formativas como ésta", ha subrayado la edil, "reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y la formación artística en nuestra ciudad".

Fernández ha aprovechado para agradecer a Perfecto Uriel "su trabajo para desarrollar un programa que nos permite contar en Logroño con profesionales de referencia nacional e internacional que no solo eleva el nivel de la oferta cultural, sino que también genera oportunidades para nuestros jóvenes".

En concreto, los talleres se desarrollarán los sábados 15, 22 y 29 de noviembre a partir de las 15,30 horas y hasta las 19 horas aproximadamente en el polideportivo del Colegio Vuelo Madrid-Manila, con acceso por la calle María Teresa Gil de Gárate.

PROGRAMA Y PROFESORADO.

El programa comenzará el sábado 15 de noviembre y será entorno al 'Ballet clásico' (nivel medio/avanzado), de la mano de Cristina Casa (Primera Bailarina de la Compañía Nacional de Danza) e Ion Agirretxe (Bailarín solista, Compañía Nacional de Danza).

El sábado 22 de noviembre será el momento de disfrutar de otro taller 'Popping & Hip-hop' (nivel iniciación/intermedio) en este caso coordinado por Lidya Roiboo (bailarina y coreógrafa internacional).

Por último, el sábado 29 de noviembre los participantes podrán formarse en 'Locking & Soul Dance' (nivel iniciación/intermedio) gracias a Lucía López-Bueno (bailarina, docente y coreógrafa en danzas urbanas).

Todos ellos, como ha remarcado Uriel, "profesores de reconocido prestigio" y con galardones internacionales. Ha señalado, además, la importancia de la inclusión en el programa del ballet clásico porque "es la técnica a la que todo profesional de la danza se remite para contar con una condición física adecuada".

Cada jornada formativa incluye dos sesiones de 90 minutos cada una, con un descanso intermedio de 30 minutos.

El precio por cada jornada es de 30 euros, aunque quienes quieran asistir a varias podrán beneficiarse de una tarifa reducida, de forma que por asistir dos días el precio es de 50 euros y se puede acudir a las tres jornadas formativas por 120 euros.

Las plazas se gestionan a través de la web de La Casa de la Danza: www.casadeladanza.com. También pueden realizarse consultas y matriculaciones por email en casadanza@casadeladanza.com.

Para formalizar la matrícula es necesario enviar el justificante de pago de la inscripción y, en caso de participantes menores, autorización firmada por padre/madre o tutor legal.

"Ya era hora de que la Casa de la Danza se abriera también a albergar estos estilos urbanos, que practican muchos jóvenes", ha asegurado Uriel, quien ha aprovechado la ocasión para adelantar una primicia: que ayer mismo, recibió una comunicación del Bolshoi de Moscú "que nos envían una nueva prenda para el museo", sin desvelar nada más todavía sobre de qué se trata en concreto, "la veremos cuando llegue".