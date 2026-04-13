Catorces bustos de personalidades riojanas realizados por Alberto Ruiz de Mendoza se ceden a diferentes espacios

Bustos de personalidaes riojanas que se van a ceder a diferentes espacios riojanos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los catorce bustos de personalidades riojanas, entre las que destacan Rafael Azcona, Pepe Viyuela, María Lejarraga, Gustavo Bueno, Teresa León, Titín III o Diego Urdiales, realizados por el escultor Alberto Ruiz de Mendoza, se van a ceder a diferentes espacios de la región, como el Museo de La Rioja, el IER, el frontón Adarraga o la Filmoteca Azcona.

Una acción que, en el Museo de La Rioja, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, han dado cuenta de ella. Han recordado que tras la exposición de Actual 25 "hemos estado hablando con diferentes instituciones, diferentes dependencias, y que a través de una fórmula de cesión -inicialmente de 5 años-, el Museo de la Rioja va a depositarlos en esos lugares para que puedan seguir siendo contemplados por el público".

Iturriaga, por su parte, ha desgranado el destino de cada busto, María de la O Lejárraga se ubica en la Fundación San Millán y Teresa León en la Biblioteca de La Rioja, reforzando el vínculo entre su legado y los espacios dedicados al libro y la reflexión cultural. A su vez, el del filósofo Gustavo Bueno pasará a exhibirse en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, conectando su figura con la vida institucional de la localidad.

En el ámbito de la creación escénica y audiovisual, los bustos de Rafael Azcona, Pepe Blanco y Pepe Viyuela se instalarán en dependencias del área de Cultura, estableciendo un diálogo entre distintas generaciones de creadores vinculados al guion, la interpretación y el humor.

Por otra parte, la música y la formación artística encuentran su continuidad natural en centros educativos: Lucrecia Arana estará presente en el Conservatorio de Haro que lleva su nombre; Lola Rodríguez Aragón en el Conservatorio Eliseo Pinedo de Logroño; y Lorenzo Cañas en el IES Camino de Santiago de Santo Domingo de la Calzada. Asimismo, María Teresa Gil de Gárate se incorporará al colegio Los Boscos de Logroño, reforzando la presencia de referentes educativos en el ámbito escolar.

La dimensión visual y tradicional del proyecto también mantiene su proyección territorial: el busto del fotógrafo Teo Martínez será acogido por la Casa de la Imagen; el de Diego Urdiales se instalará en la asociación que lleva su nombre en Arnedo; y el de Augusto Ibáñez, Titín III, pasará a instalarse en el Frontón Javier Adarraga, reconociendo el valor cultural y social de esta disciplina en la comunidad.

Ruiz de Mendoza ha señalado que la cesión "me ha pillado de sorpresa, porque ya hacía tanto tiempo que estaban hechos, pero me hace mucha ilusión que después del Museo donde la gente -con la exposición 'En La Rioja nací- disfrutó bastante pueda seguir disfrutándolos".

El escultor ha indicado que, de entre los 14, "el que menos me costó fue Teo Martínez, porque como tenía una cara tan singular", mientras que "luego generalmente los que más se resisten son las chicas porque tienen los rasgos menos marcados, más redondeados y la variación de un centímetro, aquí o allí, hace que se parezca o no".