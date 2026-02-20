El CEIS Rioja aprueba su Oferta de Empleo Público con 7 nuevas plazas para reforzar su plantilla en 2026

Archivo - Parque de bomberos del CEIS Rioja de Arnedo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado esta semana la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2026 del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS Rioja).

La oferta, que incluye un total de 7 plazas de bombero-conductor, permitirá continuar consolidando el proceso de fortalecimiento progresivo de la plantilla del CEIS Rioja.

Esta nueva Oferta de Empleo Público se enmarca en la apuesta del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, por garantizar unos servicios de emergencia dimensionados adecuadamente, con recursos humanos suficientes y preparados para dar respuesta a las necesidades actuales del territorio.

El refuerzo del CEIS Rioja constituye una línea estratégica para el Ejecutivo autonómico, que viene impulsando en los últimos años diferentes iniciativas orientadas a la estabilización del empleo, la cobertura de vacantes y la incorporación de nuevos efectivos.

El objetivo es consolidar una estructura sólida que permita mantener altos estándares de calidad, seguridad y coordinación en la intervención ante incendios, rescates y situaciones de protección civil.

Con la aprobación de la OEP 2026 se avanza en la planificación responsable de los recursos humanos del Consorcio, facilitando la reposición de efectivos y contribuyendo a garantizar la continuidad y eficacia del servicio, especialmente en el ámbito rural, donde el CEIS desempeña un papel esencial en la protección de personas, bienes y entorno natural.