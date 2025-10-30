Los cementerios municipales de Calahorra amplían sus horarios de apertura por la festividad de Todos los Santos

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del día de Todos los Santos el Ayuntamiento de Calahorra ha ampliado el horario de apertura de los dos cementerios municipales y ha incrementado el servicio del autobús urbano.

Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre los cementerios de 'San Lázaro' y de 'La Planilla abrirán una hora más. Podrán visitarse de 8,30 a 18,30 horas el de 'San Lázaro' y de 8,30 a 19,00 horas el de 'La Planilla'.

También el día de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el Ayuntamiento de Calahorra pondrá un servicio de autobús urbano gratuito.

Realizará trayectos directos desde el Ayuntamiento al cementerio de 'San Lázaro' a las 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 15,00, 16,00 y 17,00 con regreso a las 10,30, 11,30, 12,30, 13,30, 15,30, 16,30 y 17,30 horas.

En este último año se han realizado 108 inhumaciones de las cuales 73 han sido entierros tradicionales (ataúd) y 35 incineraciones.

En el cementerio municipal de 'San Lázaro' hay disponibles 76 nichos, 135 columbarios y 6 panteones de 6 unidades.