El Centro Comercial Berceo celebra este sábado su nueva identidad de marca con una gran fiesta para todo Logroño

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo acogerá este sábado, 25 de octubre, una fiesta que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria tras el lanzamiento oficial de su renovada identidad de marca. Berceo quiere con su nueva imagen reforzar el papel de este centro como referente en comercio, ocio y restauración no solo en La Rioja sino en el conjunto del país.

La fiesta comenzará a las 17,00 horas y ofrecerá una tarde llena de sorpresas, música, baile y más de mil premios directos entre los asistentes.

Entre estos premios destacan una escapada de Viajes Azulmarino, un año de cine gratis en Yelmo Cines y un pack de libros de Santos Ochoa. Además, Bodegas Franco-Españolas ofrecerá gratuitamente una selección de sus vinos Bordón y Diamante, y el operador gastronómico Melt deleitará al público con la degustación de 300 porciones de sus tartas de queso.

El acto estará conducido por el logroñés David Moreno, polifacético presentador del programa 'La Casa de los Retos' en Boing. Habrá música en directo a cargo de las Djs Tangerine Sistas, y actuaciones a cargo de las escuelas de baile Akokan Studio, Artedanza y Escuela Rocío Martínez de Quel.

La fiesta de este sábado marca el inicio de una nueva etapa en la que Berceo apuesta por una identidad visual renovada y un lenguaje propio, cercano y diferenciado. Con esta acción, Berceo se consolida como la "Ventana de Logroño al mundo", proyectándose como una marca con dimensión cultural y emocional, más allá de su función comercial.