El Centro de la Cultura del Rioja celebra la Navidad con un mercado con el "pretexto" del vino

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja celebrará la Navidad con un mercado, el fin de semana del 22 y 23 de diciembre, que, con el "pretexto" del vino, congregará diferentes actividades, tal y como ha informado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

En rueda de prensa, Sainz ha avanzado la intención de convertir el CCR en "un punto de encuentro familiar y cultural" con "humor y música", además de "con un tinte muy logroñés, muy riojano".

El mercado, además de contar con tres bodegas participantes, tendrá música en directo, talleres de cocina, actividades infantiles, arte, artesanía, visitas guiadas y vino de Rioja.

"Vamos a convertir el Centro de Cultura, y muy especialmente el Ágora, en un punto de encuentro familiar, de divertimiento y de relajación en torno al mundo del vino", ha dicho el edil.

El Mercado abrirá sus puertas el sábado 20 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas, y por la tarde de 16:00 a 20:30 horas. El domingo 21 de diciembre el mercado abrirá únicamente en el horario de mañana.

El listado de participantes continúa abierto para quienes deseen participar.

Durante el fin de semana habrá música en directo, con dos pases de villancicos de la cantante Almudena Merino, finalista de los premios Best Of Wine Tourism 2026, a las 18:00 y a las 19:30 horas del sábado.

La mañana del domingo continúa la música con el dúo logroñés Ari & Herreras, un concierto para todos los públicos a las 12:30 horas.

Además, durante el fin de semana habrá tres talleres de cocina navideña impartidos por la cocinera Erika Calahorrano y maridados con vino de Bodegas Vivanco.

Por la naturaleza de la actividad, ésta es la única del Mercado que requiere pago de inscripción. El precio del taller es de diez euros y el horario de las sesiones será a las 12:00 y 18:30 horas del sábado y 12:00 horas del domingo.

Los más pequeños también tienen su protagonismo en este mercado, ya que durante las dos jornadas habrá un espacio con juegos, actividades y manualidades dirigidas para que los niños también disfruten del edificio y lo que les ofrece.

Por otro lado, durante el sábado y el domingo habrá pases de visitas guiadas a la exposición VIVANCO CULTURA, el mundo del vino a través de las colecciones gráficas y audiovisuales, de la mano del director de la Fundación Vivanco, Santiago Vivanco.

La visita guiada será gratuita, aunque será necesario adquirir las entradas de acceso al Centro de la Cultura del Rioja a través de la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.

ACTIVIDADES EN DICIEMBRE

Además del Mercado Navideño el CCR cuenta con una agenda de actividades para este mes de diciembre. Este viernes 12 de diciembre vuelve el ciclo Uvas de la Risa, con el espectáculo Todo puede suceder, del grupo de improvisación logroñés Tres tiempos impro.

El sábado 13 de diciembre a mediodía, una sesión de música electrónica con Beats at Brunch, del DJ e influencer Luc Loren.

El jueves 18 de diciembre, nueva sesión de Uvas de la Risa, con David Amor y su espectáculo Love está en el aire.

El viernes 19, el Centro de la Cultura del Rioja es uno de los espacios elegidos para celebrar Burbujas en el Casco, organizado por la Asociación Logroño Casco Antiguo.

Además, el CCR ha programado un Taller de cócteles a base de vermut de la mano de Hedonista, Cocktail & Bar by Gorka Shake el sábado 27 de diciembre y un Parque Navideño, Jugo de Uvas edición Navidad.

Se trata de una ludoteca infantil para niños de entre seis y once años los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 10:30 a 13:30 horas, con un precio de cinco euros por día.

Por otro lado, la sala Mar de Palabras acoge la nueva exposición El Arte del Packaging en el Vino: diseñando el éxito.

Esta exposición es una muestra de los packagings ganadores del Premios Vid 2025, el Concurso Internacional del Packaging del vino que se entregó el 4 de diciembre el Club de Marketing de La Rioja.