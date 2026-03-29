El Centro de la Cultura del Rioja impulsa una nueva línea de formación abierta en torno al vino y la sumillería

Curso de Vino en el CCR - CCR

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá a partir de este mes una serie de microcursos y talleres en torno al vino y la sumillería, dirigidos tanto a profesionales del sector como a personas interesadas en ampliar sus conocimientos.

Esta iniciativa, desarrollada por SAVIA - Escuela de Sumillería con el apoyo de la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, nace con el objetivo de acercar el vino desde una perspectiva práctica, accesible y conectada con la realidad del sector, ofreciendo herramientas útiles tanto para el ámbito profesional como para el disfrute personal.

El lanzamiento de esta nueva línea formativa llega en un momento especialmente significativo, tras la reciente celebración en el CCR del Concurso Regional de Sumilleres de La Rioja, reforzando así el papel del centro como espacio de referencia para la formación, la cultura y la profesionalización del vino.

Los cursos, de corta duración, están diseñados para ofrecer conceptos claros y aplicables sobre cata, servicio, producto y comunicación, permitiendo a los participantes ganar seguridad, criterio y conocimiento.

El primero de estos talleres, bajo el título 'Domina las claves del vino', se celebrará este lunes 30 de marzo en el CCR.

Durante la sesión, los asistentes trabajarán contenidos de iniciación a la cata, servicio del vino, historia, análisis sensorial y fundamentos del oficio de sumiller, en un formato dinámico y participativo.

Estos microcursos se plantean también como una puerta de entrada al Título Oficial en Sumillería que SAVIA desarrolla en Logroño, una formación anual de carácter profesional cuya próxima edición comenzará en septiembre.

Con esta iniciativa, el CCR refuerza su papel como espacio vivo, abierto a la ciudadanía y comprometido con la difusión de la cultura del vino desde una perspectiva contemporánea. Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información a través del correo electrónico info@escueladesumilleria.com o en el teléfono 608 27 62 76.