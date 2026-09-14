El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo vuelve a su programación expositiva con la muestra 'Espacios y lugares comunes' - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo retoma su programación expositiva la muestra de pintura 'Espacios y lugares comunes', de Susana Domínguez Imaz y María José Martínez Bengoechea, que podrá visitarse hasta el 24 de septiembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

'Espacios y lugares comunes' nace del encuentro de dos trayectorias artísticas desarrolladas desde la afición, el aprendizaje constante y el deseo de observar y representar el mundo que las rodea. Aunque ninguna de las dos ha tenido una dedicación profesional al arte, la pintura ha ocupado un lugar importante en sus vidas y se ha convertido, con el paso de los años, en una forma de expresión y de disfrute personal.

Para Mª José Martínez Bengoechea, el interés por el dibujo y la pintura se remonta a la infancia. Desde entonces, la observación de los espacios cotidianos -los edificios, las plazas, las iglesias o aquello que encontraba a su alrededor- y el uso del color como vehículo de expresión han formado parte de su particular manera de acercarse a la pintura. Su trayectoria profesional como profesora de inglés y las distintas etapas de su vida hicieron que esta afición quedara durante algunos periodos en un segundo plano, hasta que decidió retomarla de forma más sistemática.

Su formación ha pasado por diferentes talleres y maestros. Durante tres años asistió a las clases del pintor José Luis Birigay y, posteriormente, a las de la Universidad Popular de Logroño. Desde hace ocho años continúa su aprendizaje junto a la pintora Arancha Lanchares, además de realizar cursos con otros artistas especializados en acuarela y acrílico. Durante los últimos tres años ha asistido igualmente a las clases del pintor Carlos López Garrido. La diversidad de técnicas y estilos aprendidos le ha permitido ampliar su mirada y profundizar en una pintura entendida como un proceso continuo de descubrimiento.

Para Susana Domínguez Imaz, la relación con el arte tiene también raíces familiares. Creció viendo a su madre pintar en casa y desarrollar una intensa actividad artística, una influencia que despertó en ella una inclinación hacia las artes que se ha mantenido a lo largo de su vida. Tras años dedicada a la docencia, comenzó hace aproximadamente una década a recibir clases de pintura en distintos talleres e instituciones riojanas, con la pintora Paloma Sáenz de Cabezón, con Arancha Lanchares, con el pintor Javier Garrido Romanos y en la actualidad continúa su formación con el pintor Carlos López Garrido.

A lo largo de este recorrido, Susana ha experimentado con un amplio abanico de técnicas, desde el lápiz y la cera hasta el pastel, el collage, la acuarela, la encáustica, el óleo y el acrílico. Para esta exposición ha seleccionado principalmente obras realizadas en óleo y acrílico, en ocasiones mediante técnica mixta, sobre lienzo o tabla.

La muestra reúne, así, dos formas de aproximarse a la pintura que comparten el gusto por la observación y por la representación de lugares próximos, pero que parten de experiencias y sensibilidades diferentes. En las obras de Susana adquieren especial protagonismo Arnedo, sus iglesias, el entorno natural del valle del Cidacos y las flores del jardín, mientras que en la trayectoria de Mª José está muy presente esa mirada hacia los espacios vividos y observados, transformados a través del color y de la imaginación.

El propio título, 'Espacios y lugares comunes', alude a esos escenarios reconocibles que forman parte de la experiencia cotidiana y que, al ser contemplados desde la sensibilidad de cada artista, dejan de ser simplemente lugares para convertirse en recuerdos, emociones y nuevas interpretaciones.

La exposición supone además un encuentro especialmente significativo para ambas artistas. Esta será su primera exposición personal conjunta, después de haber participado por separado en distintas muestras colectivas vinculadas a los talleres en los que se han formado. Y lo hacen en Arnedo, un lugar especialmente ligado a ambas: para Susana, por ser su ciudad natal, y para Mª José, por formar parte de su vida desde que llegó a la localidad para trabajar como profesora de inglés, hace ya varias décadas.

'Espacios y lugares comunes' es, en definitiva, una invitación a detener la mirada sobre aquello que tenemos cerca y que, precisamente por formar parte de nuestra vida cotidiana, a veces dejamos de observar. Dos pintoras aficionadas, dos trayectorias distintas y una misma pasión por aprender, experimentar y convertir esos espacios conocidos en una experiencia pictórica personal.