El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge este miércoles la proyección de la ópera 'El castillo de Barbazul'

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

'El castillo de Barbazul', una ópera de 1918 de Béla Bartók, se proyecta este miércoles, 18 de febrero, en la Temporada de Ópera en DVD que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera. Será a partir de las 18,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía; la entrada es libre hasta completar aforo.

Se trata de una ópera en un acto con música de Béla Bartók (1881-1945) y libreto de Béla Balázs (1884-1949). El argumento está inspirado en el cuento clásico infantil que Charles Perrault publicó en 1697 junto a otros con el título Cuentos de antaño, y en el drama simbolista de Maurice Maeterlinck Ariana y Barbazul (1906), en el que se basa la ópera homónima de Paul Dukas (1907).

"El castillo de Barbazul es una obra maestra que destaca por su densa atmósfera psicológica, un lenguaje armónico moderno con tintes folclóricos y un uso magistral de la orquesta para simbolizar las emociones que despiertan en Judith los siete espacios ocultos tras las puertas.

Cada escena posee un carácter tímbrico y armónico distinto que revela un aspecto de la mentalidad de Barbazul. Bartók utiliza un lenguaje moderno pero tonal, con constantes cambios de ritmo, influenciado por el folclore húngaro. El intervalo de segunda menor simboliza la sangre y el horror", explica Fernando Sáez Aldana.

El ciclo de este año se prolonga hasta el mes de abril y está formado por las siguientes óperas: La traviata, El castillo de Barbazul, Anna Bolena, Madama Butterfly y Tannhäuser.

A lo largo de cinco veladas se ofrecen en gran formato audiovisual cinco títulos representativos de los compositores y escuelas más importantes de la historia de la ópera, en cuidadas filmaciones realizadas en los más prestigiosos teatros y a cargo de directores musicales, escenógrafos e intérpretes de primera fila.