El Centro Fundación Caja Rioja La Merced muestra una exposición antológica del pintor logroñés Jesús Carasa

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja La Merced muestra, desde este lunes y hasta el próximo día 17 de octubre, la exposición 'Jesús Carasa. La abstracción volumétrica', antología de la obra del pintor logroñés, que esta mañana han presentado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

La exposición se incluye en el ciclo de Fundación Caja Rioja titulado "Nuestros referentes", que pretende "buscar los referentes de nuestra obra artística y mostrarlos al público a través de una antológica, la edición de un catálogo y de un vídeo que repasa el porqué de su trayectoria", ha explicado hoy Carlos Fuentes.

Desde que se inició en el año 2021 con Javier Garrido, ha recorrido la obra de Rosa Sáenz de Pipaón en 2024; Mapi Gutiérrez en 2023 y Xubero en 2022.

"Jesús -ha explicado el gerente de Fundación Caja Rioja- tiene una dilatadísima carrera como pintor, aunque es cierto que comenzó a pintar tarde, como él nos contará enseguida".

Un hombre, ha añadido, "que ha dedicado su vida profesional a la realización de infraestructuras, ha pintado hasta ser capaz de alumbrar una obra en la que caben casi todas las tendencias artísticas, desde la Figuración hasta el Clasicismo, pasando por la Abstracción". Hoy su pintura se define como abstracción volumétrica.

EL ARTISTA.

Perito industrial de formación, ha sido empresario, ha dedicado su vida profesional a la realización de infraestructuras, y ha cuidado el alma con la pintura, el pensamiento crítico y la escritura hasta ser capaz de alumbrar una obra en la que caben casi todas las tendencias artísticas, desde la Figuración hasta el Clasicismo, pasando por la Abstracción.

Formado como pintor durante la convalecencia de un gravísimo accidente en las clases de Carmelo Bilbao, Carasa, que nació en Logroño hace 92 años, en 1933, descubrió en su madurez la que denomina su segunda profesión. Y gracias a ella ha podido desarrollar su talento a través del dibujo con el lapicero y el óleo. Sostiene no haber pintado nada que no hubiera estado antes dibujado.

Confiesa que prefiere las alas a las raíces. Quizá por eso la vida le ha llevado de Logroño a Madrid, pasando por Bilbao, Barcelona, Europa, Estados Unidos, y Toledo, en la que profundizó en la obra del Greco y donde nació su "vida de pintor". Un suma y sigue de lugares hasta llegar a Santander, donde desde hace muchos años ya se dedica a escribir, actividad que define como su tercera profesión.

De su primera etapa como pintor destaca la pintura académica, figurativa y autodidacta, plasmada en paisajes originales, retratos, motivos de pintores clásicos, lances taurinos o arquitecturas; apenas guarda obra de entonces.

Su segunda etapa se caracteriza por mirarse dentro en una pura conexión mente-mano; de ahí nacieron contornos y figuras que comenzaron a singularizar su obra.

Un color para cada forma, varias capas de pintura, del claro al oscuro, buscando volumen y dejando la superficie sin huella del lápiz o pincel. Un fondo liso y uniforme dejaban el protagonismo a las figuras. Precisamente esa búsqueda constante del volumen es una de las características de sus cuadros. No ha variado a lo largo de su trayectoria pictórica.

El color está muy presente en la obra de Jesús Carasa, su paleta se parece a la renacentista: colores vibrantes en estilos abstractos que consiguen figuras con volumen y buscan la belleza. El vídeo que recorre la obra de Jesús Carasa puede visitarse en la dirección https://youtu.be/IdZSOlfb7_s